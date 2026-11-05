https://1prime.ru/20261105/moshenniki-874937078.html
В Красноярске мошенники обманули 17-летнего школьника и похитили 30 млн руб
В Красноярске мошенники обманули 17-летнего школьника и похитили 30 млн руб - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Красноярске мошенники обманули 17-летнего школьника и похитили 30 млн руб
Мошенники обманули 17-летнего школьника из Красноярска и вскрыли сейф его родителей, общая сумма похищенного, по предварительным данным, составила 30 миллионов... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T11:20+0300
2026-11-05T11:20+0300
2026-11-05T11:20+0300
общество
россия
красноярск
кемеровская область
мвд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874937078.jpg?1793866823
КРАСНОЯРСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Мошенники обманули 17-летнего школьника из Красноярска и вскрыли сейф его родителей, общая сумма похищенного, по предварительным данным, составила 30 миллионов рублей, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, неизвестные позвонили подростку 2008 года рождения, представились сотрудниками колледжа и попросили сообщить код для создания электронного журнала. Затем школьнику стали угрожать и убеждать "задекларировать" семейные сбережения. Он рассказал, что все ценное находится в сейфе в их квартире. "Неизвестные предложили ему оставить им ключ от квартиры - мол, они "просветят рентгеном" сейф и проверят его, - а ему в это время нельзя находиться дома. Так как родители подростка были в отъезде, ему сняли гостиницу… Когда молодой человек приехал домой после суток отсутствия, то обнаружил, что сейф вскрыт болгаркой, а деньги и драгоценности исчезли", - говорится в сообщении. Позже полиция нашла курьера в Кемеровской области и доставила его в Красноярск, сейчас он дает признательные показания. "По данному факту возбуждено уголовное дело… "мошенничество". Общая сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленников, оценивается. Предварительно, сумма похищенного составляет около 30 миллионов рублей", - уточнили в ведомстве. В ГУ МВД добавили, что сотрудники полиции отрабатывают причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Красноярска.
красноярск
кемеровская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, красноярск, кемеровская область, мвд
Общество , РОССИЯ, Красноярск, Кемеровская область, МВД
В Красноярске мошенники обманули 17-летнего школьника и похитили 30 млн руб
В Красноярске мошенники обманули школьника, вскрыв сейф и похитив 30 миллионов рублей
КРАСНОЯРСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Мошенники обманули 17-летнего школьника из Красноярска и вскрыли сейф его родителей, общая сумма похищенного, по предварительным данным, составила 30 миллионов рублей, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, неизвестные позвонили подростку 2008 года рождения, представились сотрудниками колледжа и попросили сообщить код для создания электронного журнала. Затем школьнику стали угрожать и убеждать "задекларировать" семейные сбережения. Он рассказал, что все ценное находится в сейфе в их квартире.
"Неизвестные предложили ему оставить им ключ от квартиры - мол, они "просветят рентгеном" сейф и проверят его, - а ему в это время нельзя находиться дома. Так как родители подростка были в отъезде, ему сняли гостиницу… Когда молодой человек приехал домой после суток отсутствия, то обнаружил, что сейф вскрыт болгаркой, а деньги и драгоценности исчезли", - говорится в сообщении.
Позже полиция нашла курьера в Кемеровской области и доставила его в Красноярск, сейчас он дает признательные показания.
"По данному факту возбуждено уголовное дело… "мошенничество". Общая сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленников, оценивается. Предварительно, сумма похищенного составляет около 30 миллионов рублей", - уточнили в ведомстве.
В ГУ МВД добавили, что сотрудники полиции отрабатывают причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Красноярска.