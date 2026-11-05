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В Красноярске мошенники обманули 17-летнего школьника и похитили 30 млн руб - 05.11.2026, ПРАЙМ
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В Красноярске мошенники обманули 17-летнего школьника и похитили 30 млн руб
В Красноярске мошенники обманули 17-летнего школьника и похитили 30 млн руб - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Красноярске мошенники обманули 17-летнего школьника и похитили 30 млн руб
Мошенники обманули 17-летнего школьника из Красноярска и вскрыли сейф его родителей, общая сумма похищенного, по предварительным данным, составила 30 миллионов... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T11:20+0300
2026-11-05T11:20+0300
общество
россия
красноярск
кемеровская область
мвд
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КРАСНОЯРСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Мошенники обманули 17-летнего школьника из Красноярска и вскрыли сейф его родителей, общая сумма похищенного, по предварительным данным, составила 30 миллионов рублей, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, неизвестные позвонили подростку 2008 года рождения, представились сотрудниками колледжа и попросили сообщить код для создания электронного журнала. Затем школьнику стали угрожать и убеждать "задекларировать" семейные сбережения. Он рассказал, что все ценное находится в сейфе в их квартире. "Неизвестные предложили ему оставить им ключ от квартиры - мол, они "просветят рентгеном" сейф и проверят его, - а ему в это время нельзя находиться дома. Так как родители подростка были в отъезде, ему сняли гостиницу… Когда молодой человек приехал домой после суток отсутствия, то обнаружил, что сейф вскрыт болгаркой, а деньги и драгоценности исчезли", - говорится в сообщении. Позже полиция нашла курьера в Кемеровской области и доставила его в Красноярск, сейчас он дает признательные показания. "По данному факту возбуждено уголовное дело… "мошенничество". Общая сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленников, оценивается. Предварительно, сумма похищенного составляет около 30 миллионов рублей", - уточнили в ведомстве. В ГУ МВД добавили, что сотрудники полиции отрабатывают причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Красноярска.
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192
40
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общество , россия, красноярск, кемеровская область, мвд
Общество , РОССИЯ, Красноярск, Кемеровская область, МВД
11:20 05.11.2026
 
В Красноярске мошенники обманули 17-летнего школьника и похитили 30 млн руб

В Красноярске мошенники обманули школьника, вскрыв сейф и похитив 30 миллионов рублей

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КРАСНОЯРСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Мошенники обманули 17-летнего школьника из Красноярска и вскрыли сейф его родителей, общая сумма похищенного, по предварительным данным, составила 30 миллионов рублей, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, неизвестные позвонили подростку 2008 года рождения, представились сотрудниками колледжа и попросили сообщить код для создания электронного журнала. Затем школьнику стали угрожать и убеждать "задекларировать" семейные сбережения. Он рассказал, что все ценное находится в сейфе в их квартире.
"Неизвестные предложили ему оставить им ключ от квартиры - мол, они "просветят рентгеном" сейф и проверят его, - а ему в это время нельзя находиться дома. Так как родители подростка были в отъезде, ему сняли гостиницу… Когда молодой человек приехал домой после суток отсутствия, то обнаружил, что сейф вскрыт болгаркой, а деньги и драгоценности исчезли", - говорится в сообщении.
Позже полиция нашла курьера в Кемеровской области и доставила его в Красноярск, сейчас он дает признательные показания.
"По данному факту возбуждено уголовное дело… "мошенничество". Общая сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленников, оценивается. Предварительно, сумма похищенного составляет около 30 миллионов рублей", - уточнили в ведомстве.
В ГУ МВД добавили, что сотрудники полиции отрабатывают причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Красноярска.
 
ОбществоРОССИЯКрасноярскКемеровская областьМВД
 
 
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