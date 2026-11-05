https://1prime.ru/20261105/moshenniki-874966528.html

Мошенники предлагают россиянам льготное утепление квартир перед зимой

Мошенники предлагают россиянам льготное утепление квартир перед зимой - 05.11.2026, ПРАЙМ

Мошенники предлагают россиянам льготное утепление квартир перед зимой

Мошенники под видом сотрудников управляющих компаний обзванивают россиян и предлагают льготное утепление квартир перед зимой, рассказали РИА Новости в... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T23:47+0300

2026-11-05T23:47+0300

2026-11-05T23:47+0300

недвижимость

общество

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников управляющих компаний обзванивают россиян и предлагают льготное утепление квартир перед зимой, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники от имени управляющих компаний обзванивают россиян и предлагают им установить уплотнители, утеплить окна или провести тепловизионную диагностику квартиры по программе сезонной льготной компенсации", - сообщили там. Далее аферисты требуют оплатить материалы заранее, а после получения денежных средств пропадают. В "Мошеловке" рекомендуют уточнять в своих управляющих компаниях факт проведения любых централизованных осмотров. "Не соглашайтесь на навязанные при поквартирном обходе или личном звонке платные услуги и не вносите предоплату без официального договора", - заключили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, общество