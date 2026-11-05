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Мошенники предлагают россиянам льготное утепление квартир перед зимой - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Мошенники предлагают россиянам льготное утепление квартир перед зимой
Мошенники предлагают россиянам льготное утепление квартир перед зимой - 05.11.2026, ПРАЙМ
Мошенники предлагают россиянам льготное утепление квартир перед зимой
Мошенники под видом сотрудников управляющих компаний обзванивают россиян и предлагают льготное утепление квартир перед зимой, рассказали РИА Новости в... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T23:47+0300
2026-11-05T23:47+0300
недвижимость
общество
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников управляющих компаний обзванивают россиян и предлагают льготное утепление квартир перед зимой, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники от имени управляющих компаний обзванивают россиян и предлагают им установить уплотнители, утеплить окна или провести тепловизионную диагностику квартиры по программе сезонной льготной компенсации", - сообщили там. Далее аферисты требуют оплатить материалы заранее, а после получения денежных средств пропадают. В "Мошеловке" рекомендуют уточнять в своих управляющих компаниях факт проведения любых централизованных осмотров. "Не соглашайтесь на навязанные при поквартирном обходе или личном звонке платные услуги и не вносите предоплату без официального договора", - заключили там.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
40
недвижимость, общество
Недвижимость, Общество
23:47 05.11.2026
 
Мошенники предлагают россиянам льготное утепление квартир перед зимой

"Мошеловка": мошенники предлагают россиянам льготное утепление квартир перед зимой

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников управляющих компаний обзванивают россиян и предлагают льготное утепление квартир перед зимой, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники от имени управляющих компаний обзванивают россиян и предлагают им установить уплотнители, утеплить окна или провести тепловизионную диагностику квартиры по программе сезонной льготной компенсации", - сообщили там.
Далее аферисты требуют оплатить материалы заранее, а после получения денежных средств пропадают.
В "Мошеловке" рекомендуют уточнять в своих управляющих компаниях факт проведения любых централизованных осмотров.
"Не соглашайтесь на навязанные при поквартирном обходе или личном звонке платные услуги и не вносите предоплату без официального договора", - заключили там.
 
НедвижимостьОбщество
 
 
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