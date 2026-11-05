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В Москве в октябре выросли зарплатные предложения для инженеров и медиков

В Москве в октябре выросли зарплатные предложения для инженеров и медиков - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Москве в октябре выросли зарплатные предложения для инженеров и медиков

Зарплатные предложения в Москве в октябре выросли сильнее всего для инженеров и медиков, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T05:47+0300

2026-11-05T05:47+0300

2026-11-05T05:47+0300

бизнес

промышленность

москва

superjob

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Зарплатные предложения в Москве в октябре выросли сильнее всего для инженеров и медиков, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob. "Темпы прироста зарплатных предложений сегодня выше всего у ИТР в производстве (рост на 8,6% за год) и медицинского персонала (рост на 8,1%)", - отмечают аналитики. Индексы SuperJob показывают динамику в номинальном выражении без учета инфляции. Кроме того, работодатели в размещаемых на ресурсе вакансиях заметно увеличили гонорары для будущих сотрудников транспорта и склада (рост на 7,8% по сравнению с прошлым годом), рабочих в промышленности (рост на 7,7%) и занятых в сфере ритейла (рост на 7%). При этом в месячном выражении заметнее всего выросли зарплатные предложения для медицинского персонала и рабочих в промышленности (рост на 0,7%), сотрудников ритейла (рост на 0,6%) и кадровых служб (рост на 0,5%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, москва, superjob