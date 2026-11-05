Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве в октябре выросли зарплатные предложения для инженеров и медиков - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/moskva-874929891.html
В Москве в октябре выросли зарплатные предложения для инженеров и медиков
В Москве в октябре выросли зарплатные предложения для инженеров и медиков - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Москве в октябре выросли зарплатные предложения для инженеров и медиков
Зарплатные предложения в Москве в октябре выросли сильнее всего для инженеров и медиков, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T05:47+0300
2026-11-05T05:47+0300
бизнес
промышленность
москва
superjob
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874929891.jpg?1793846823
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Зарплатные предложения в Москве в октябре выросли сильнее всего для инженеров и медиков, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob. "Темпы прироста зарплатных предложений сегодня выше всего у ИТР в производстве (рост на 8,6% за год) и медицинского персонала (рост на 8,1%)", - отмечают аналитики. Индексы SuperJob показывают динамику в номинальном выражении без учета инфляции. Кроме того, работодатели в размещаемых на ресурсе вакансиях заметно увеличили гонорары для будущих сотрудников транспорта и склада (рост на 7,8% по сравнению с прошлым годом), рабочих в промышленности (рост на 7,7%) и занятых в сфере ритейла (рост на 7%). При этом в месячном выражении заметнее всего выросли зарплатные предложения для медицинского персонала и рабочих в промышленности (рост на 0,7%), сотрудников ритейла (рост на 0,6%) и кадровых служб (рост на 0,5%).
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, москва, superjob
Бизнес, Промышленность, МОСКВА, SuperJob
05:47 05.11.2026
 
В Москве в октябре выросли зарплатные предложения для инженеров и медиков

SuperJob: зарплатные предложения в Москве выросли сильнее всего для инженеров и медиков

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Зарплатные предложения в Москве в октябре выросли сильнее всего для инженеров и медиков, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob.
"Темпы прироста зарплатных предложений сегодня выше всего у ИТР в производстве (рост на 8,6% за год) и медицинского персонала (рост на 8,1%)", - отмечают аналитики. Индексы SuperJob показывают динамику в номинальном выражении без учета инфляции.
Кроме того, работодатели в размещаемых на ресурсе вакансиях заметно увеличили гонорары для будущих сотрудников транспорта и склада (рост на 7,8% по сравнению с прошлым годом), рабочих в промышленности (рост на 7,7%) и занятых в сфере ритейла (рост на 7%).
При этом в месячном выражении заметнее всего выросли зарплатные предложения для медицинского персонала и рабочих в промышленности (рост на 0,7%), сотрудников ритейла (рост на 0,6%) и кадровых служб (рост на 0,5%).
 
БизнесПромышленностьМОСКВАSuperJob
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала