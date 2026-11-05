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Юрист рассказал, как оспорить ошибки в налоговых начислениях

Юрист рассказал, как оспорить ошибки в налоговых начислениях - 05.11.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, как оспорить ошибки в налоговых начислениях

Ошибки в налоговых начислениях случаются нередко: причиной может стать неверная характеристика объекта, неучтенная льгота, устаревшие сведения о проданном... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T02:02+0300

2026-11-05T02:02+0300

2026-11-05T02:02+0300

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финансы

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ошибки в налоговых начислениях случаются нередко: причиной может стать неверная характеристика объекта, неучтенная льгота, устаревшие сведения о проданном имуществе или технический сбой. Как рассказал агентству "Прайм" адвокат Московской коллегии адвокатов "Ибрагимов и партнеры" Олег Рудиков, главное правило при несогласии с суммой в уведомлении - не оставлять начисление без ответа.Чтобы остановить внесудебное взыскание, нужно заявить возражения - подать заявление о перерасчете или жалобу. С 1 ноября 2025 года при отсутствии возражений долг может быть взыскан во внесудебном порядке - налоговая направит поручение в банк без обращения в суд. Для долгов, образовавшихся до 1 ноября 2025 года, действовал отдельный срок: 30 рабочих дней с даты информационного сообщения."Сначала нужно сверить данные в уведомлении со своими документами. Если в нем указана проданная машина, чужая квартира или не применена положенная льгота, это основание для перерасчета", - говорит Рудиков.По его словам, важный нюанс заключается в том, что оспорить через перерасчет можно только налоги, которые исчисляет сам налоговый орган. Если декларация 3-НДФЛ подана самостоятельно, заявлен доход от предпринимательской деятельности или уплачивается налог на профессиональный доход, исправлять придется через уточненную декларацию.Заявление подается по форме КНД 1150139 - она применяется по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физлиц и НДФЛ. Направить документ можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", мобильное приложение "Налоги ФЛ", лично в любую инспекцию, по почте или через МФЦ. В заявлении следует указать, что именно оспаривается - объект, его характеристики, период или непримененная льгота, - и приложить подтверждающие документы.Базовый срок рассмотрения заявления - 30 рабочих дней со дня поступления документов, в отдельных случаях он может быть продлен еще на 30 рабочих дней. На время рассмотрения спорная сумма исключается из сальдо единого налогового счета и не списывается за счет единого налогового платежа. По итогам вам направят либо уведомление о перерасчете с обновленной суммой и сроком уплаты, либо сообщение об отказе с указанием оснований.Отказ можно обжаловать в вышестоящий налоговый орган - удобнее всего через тот же личный кабинет. По разъяснениям ФНС, жалобу нужно направить в течение 30 рабочих дней с даты отказа; срок ее рассмотрения - 15 рабочих дней с возможностью продления еще на 15. Обращение в суд возможно только после обязательной досудебной процедуры: если жалоба оставлена без удовлетворения, на подачу административного иска есть три месяца со дня получения решения, а пропущенный по уважительной причине срок можно восстановить через суд.Важно помнить: если вы согласны с суммой, но не уплатили ее вовремя, долг может быть взыскан во внесудебном порядке. Если же заявлены возражения - заявление о перерасчете или жалоба, - долг считается спорным и внесудебное взыскание не применяется, хотя вопрос может быть решен в суде. "Главное - не игнорировать ошибку и вовремя заявить возражения: это позволяет остановить внесудебное взыскание и исправить ошибочное начисление без обращения в суд", - констатирует юрист.

https://1prime.ru/20261027/rossijane-874628371.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, фнс россии