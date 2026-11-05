Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал, как оспорить ошибки в налоговых начислениях - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/nalogi-874871065.html
Юрист рассказал, как оспорить ошибки в налоговых начислениях
Юрист рассказал, как оспорить ошибки в налоговых начислениях - 05.11.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, как оспорить ошибки в налоговых начислениях
Ошибки в налоговых начислениях случаются нередко: причиной может стать неверная характеристика объекта, неучтенная льгота, устаревшие сведения о проданном... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T02:02+0300
2026-11-05T02:02+0300
эксклюзив
финансы
фнс россии
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/02/1b/867886474_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_900a1ebaf88eb851111f1e433b3a2f47.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ошибки в налоговых начислениях случаются нередко: причиной может стать неверная характеристика объекта, неучтенная льгота, устаревшие сведения о проданном имуществе или технический сбой. Как рассказал агентству "Прайм" адвокат Московской коллегии адвокатов "Ибрагимов и партнеры" Олег Рудиков, главное правило при несогласии с суммой в уведомлении - не оставлять начисление без ответа.Чтобы остановить внесудебное взыскание, нужно заявить возражения - подать заявление о перерасчете или жалобу. С 1 ноября 2025 года при отсутствии возражений долг может быть взыскан во внесудебном порядке - налоговая направит поручение в банк без обращения в суд. Для долгов, образовавшихся до 1 ноября 2025 года, действовал отдельный срок: 30 рабочих дней с даты информационного сообщения."Сначала нужно сверить данные в уведомлении со своими документами. Если в нем указана проданная машина, чужая квартира или не применена положенная льгота, это основание для перерасчета", - говорит Рудиков.По его словам, важный нюанс заключается в том, что оспорить через перерасчет можно только налоги, которые исчисляет сам налоговый орган. Если декларация 3-НДФЛ подана самостоятельно, заявлен доход от предпринимательской деятельности или уплачивается налог на профессиональный доход, исправлять придется через уточненную декларацию.Заявление подается по форме КНД 1150139 - она применяется по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физлиц и НДФЛ. Направить документ можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", мобильное приложение "Налоги ФЛ", лично в любую инспекцию, по почте или через МФЦ. В заявлении следует указать, что именно оспаривается - объект, его характеристики, период или непримененная льгота, - и приложить подтверждающие документы.Базовый срок рассмотрения заявления - 30 рабочих дней со дня поступления документов, в отдельных случаях он может быть продлен еще на 30 рабочих дней. На время рассмотрения спорная сумма исключается из сальдо единого налогового счета и не списывается за счет единого налогового платежа. По итогам вам направят либо уведомление о перерасчете с обновленной суммой и сроком уплаты, либо сообщение об отказе с указанием оснований.Отказ можно обжаловать в вышестоящий налоговый орган - удобнее всего через тот же личный кабинет. По разъяснениям ФНС, жалобу нужно направить в течение 30 рабочих дней с даты отказа; срок ее рассмотрения - 15 рабочих дней с возможностью продления еще на 15. Обращение в суд возможно только после обязательной досудебной процедуры: если жалоба оставлена без удовлетворения, на подачу административного иска есть три месяца со дня получения решения, а пропущенный по уважительной причине срок можно восстановить через суд.Важно помнить: если вы согласны с суммой, но не уплатили ее вовремя, долг может быть взыскан во внесудебном порядке. Если же заявлены возражения - заявление о перерасчете или жалоба, - долг считается спорным и внесудебное взыскание не применяется, хотя вопрос может быть решен в суде. "Главное - не игнорировать ошибку и вовремя заявить возражения: это позволяет остановить внесудебное взыскание и исправить ошибочное начисление без обращения в суд", - констатирует юрист.
https://1prime.ru/20261027/rossijane-874628371.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/02/1b/867886474_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_45e3f4568e32fb5e7b2a435435e29026.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, финансы, фнс россии
Эксклюзив, Финансы, ФНС России
02:02 05.11.2026
 
Юрист рассказал, как оспорить ошибки в налоговых начислениях

Рудиков: при ошибке в налоговом уведомлении нужно заявить возражения

© РИА НовостиПриложение "Налоги ФЛ"
Приложение Налоги ФЛ - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ошибки в налоговых начислениях случаются нередко: причиной может стать неверная характеристика объекта, неучтенная льгота, устаревшие сведения о проданном имуществе или технический сбой. Как рассказал агентству "Прайм" адвокат Московской коллегии адвокатов "Ибрагимов и партнеры" Олег Рудиков, главное правило при несогласии с суммой в уведомлении - не оставлять начисление без ответа.
Чтобы остановить внесудебное взыскание, нужно заявить возражения - подать заявление о перерасчете или жалобу. С 1 ноября 2025 года при отсутствии возражений долг может быть взыскан во внесудебном порядке - налоговая направит поручение в банк без обращения в суд. Для долгов, образовавшихся до 1 ноября 2025 года, действовал отдельный срок: 30 рабочих дней с даты информационного сообщения.
"Сначала нужно сверить данные в уведомлении со своими документами. Если в нем указана проданная машина, чужая квартира или не применена положенная льгота, это основание для перерасчета", - говорит Рудиков.
По его словам, важный нюанс заключается в том, что оспорить через перерасчет можно только налоги, которые исчисляет сам налоговый орган. Если декларация 3-НДФЛ подана самостоятельно, заявлен доход от предпринимательской деятельности или уплачивается налог на профессиональный доход, исправлять придется через уточненную декларацию.
Заявление подается по форме КНД 1150139 - она применяется по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физлиц и НДФЛ. Направить документ можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", мобильное приложение "Налоги ФЛ", лично в любую инспекцию, по почте или через МФЦ. В заявлении следует указать, что именно оспаривается - объект, его характеристики, период или непримененная льгота, - и приложить подтверждающие документы.
Базовый срок рассмотрения заявления - 30 рабочих дней со дня поступления документов, в отдельных случаях он может быть продлен еще на 30 рабочих дней. На время рассмотрения спорная сумма исключается из сальдо единого налогового счета и не списывается за счет единого налогового платежа. По итогам вам направят либо уведомление о перерасчете с обновленной суммой и сроком уплаты, либо сообщение об отказе с указанием оснований.
Юрист рассказала, какие налоги нужно заплатить до 1 декабря
27 октября, 08:03
Отказ можно обжаловать в вышестоящий налоговый орган - удобнее всего через тот же личный кабинет. По разъяснениям ФНС, жалобу нужно направить в течение 30 рабочих дней с даты отказа; срок ее рассмотрения - 15 рабочих дней с возможностью продления еще на 15. Обращение в суд возможно только после обязательной досудебной процедуры: если жалоба оставлена без удовлетворения, на подачу административного иска есть три месяца со дня получения решения, а пропущенный по уважительной причине срок можно восстановить через суд.
Важно помнить: если вы согласны с суммой, но не уплатили ее вовремя, долг может быть взыскан во внесудебном порядке. Если же заявлены возражения - заявление о перерасчете или жалоба, - долг считается спорным и внесудебное взыскание не применяется, хотя вопрос может быть решен в суде. "Главное - не игнорировать ошибку и вовремя заявить возражения: это позволяет остановить внесудебное взыскание и исправить ошибочное начисление без обращения в суд", - констатирует юрист.
 
ЭксклюзивФинансыФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала