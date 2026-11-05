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Чешский нацбанк повысил ключевую процентную ставку до 4% - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Чешский нацбанк повысил ключевую процентную ставку до 4%
Чешский нацбанк повысил ключевую процентную ставку до 4% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Чешский нацбанк повысил ключевую процентную ставку до 4%
Чешский национальный банк (ЧНБ) повысил в четверг ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 4%, сообщил на пресс-конференции директор ЧНБ Алеш... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T18:51+0300
2026-11-05T18:51+0300
финансы
банки
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ПРАГА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чешский национальный банк (ЧНБ) повысил в четверг ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 4%, сообщил на пресс-конференции директор ЧНБ Алеш Михл. "Совет Чешского национального банка повысил ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта - до 4%. Решение об ужесточении денежно-кредитной политики было принято с небольшим перевесом членов совета - четыре члена совета банка поддержали повышение ключевой процентной ставки, а трое проголосовали за сохранение ее без изменений", - сказал Михл. По словам Михла, чешская экономика находится под давлением роста инфляции. В частности, сохраняются базовая инфляция и быстрый рост заработной платы. Михл также указал на риск ускорения роста объема денежной массы в экономике, вызванного ростом кредитования домохозяйств и государственных учреждений. ЧНБ ухудшил прогноз развития чешской экономики. Согласно опубликованному в четверг прогнозу, он ожидает в этом году роста ВВП на 1,7%. Средняя инфляция в этом году должна составить 2,1%. ЧНБ также также ухудшил свой экономический прогноз на следующий год. Ожидается, что ВВП вырастет на 2,5%, В 2028 году экономика должна сохранить темпы роста на уровне 2,5%.
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финансы, банки
Финансы, Банки
18:51 05.11.2026
 
Чешский нацбанк повысил ключевую процентную ставку до 4%

Чешский национальный банк повысил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта

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ПРАГА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чешский национальный банк (ЧНБ) повысил в четверг ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 4%, сообщил на пресс-конференции директор ЧНБ Алеш Михл.
"Совет Чешского национального банка повысил ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта - до 4%. Решение об ужесточении денежно-кредитной политики было принято с небольшим перевесом членов совета - четыре члена совета банка поддержали повышение ключевой процентной ставки, а трое проголосовали за сохранение ее без изменений", - сказал Михл.
По словам Михла, чешская экономика находится под давлением роста инфляции. В частности, сохраняются базовая инфляция и быстрый рост заработной платы. Михл также указал на риск ускорения роста объема денежной массы в экономике, вызванного ростом кредитования домохозяйств и государственных учреждений.
ЧНБ ухудшил прогноз развития чешской экономики. Согласно опубликованному в четверг прогнозу, он ожидает в этом году роста ВВП на 1,7%. Средняя инфляция в этом году должна составить 2,1%.
ЧНБ также также ухудшил свой экономический прогноз на следующий год. Ожидается, что ВВП вырастет на 2,5%, В 2028 году экономика должна сохранить темпы роста на уровне 2,5%.
 
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