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Чешский нацбанк повысил ключевую процентную ставку до 4%

Чешский нацбанк повысил ключевую процентную ставку до 4% - 05.11.2026, ПРАЙМ

Чешский нацбанк повысил ключевую процентную ставку до 4%

Чешский национальный банк (ЧНБ) повысил в четверг ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 4%, сообщил на пресс-конференции директор ЧНБ Алеш... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T18:51+0300

2026-11-05T18:51+0300

2026-11-05T18:51+0300

финансы

банки

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ПРАГА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чешский национальный банк (ЧНБ) повысил в четверг ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 4%, сообщил на пресс-конференции директор ЧНБ Алеш Михл. "Совет Чешского национального банка повысил ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта - до 4%. Решение об ужесточении денежно-кредитной политики было принято с небольшим перевесом членов совета - четыре члена совета банка поддержали повышение ключевой процентной ставки, а трое проголосовали за сохранение ее без изменений", - сказал Михл. По словам Михла, чешская экономика находится под давлением роста инфляции. В частности, сохраняются базовая инфляция и быстрый рост заработной платы. Михл также указал на риск ускорения роста объема денежной массы в экономике, вызванного ростом кредитования домохозяйств и государственных учреждений. ЧНБ ухудшил прогноз развития чешской экономики. Согласно опубликованному в четверг прогнозу, он ожидает в этом году роста ВВП на 1,7%. Средняя инфляция в этом году должна составить 2,1%. ЧНБ также также ухудшил свой экономический прогноз на следующий год. Ожидается, что ВВП вырастет на 2,5%, В 2028 году экономика должна сохранить темпы роста на уровне 2,5%.

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