https://1prime.ru/20261105/novgorod-874929183.html
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения - 05.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T03:22+0300
2026-11-05T03:22+0300
2026-11-05T03:22+0300
бизнес
нижний новгород
росавиация
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Нижний Новгород ("Чкалов"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, нижний новгород, росавиация
Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Росавиация
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
В Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов