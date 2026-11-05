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В ОАЭ установили минимальный возраст для использования электросамокатов

В ОАЭ установили минимальный возраст для использования электросамокатов - 05.11.2026, ПРАЙМ

В ОАЭ установили минимальный возраст для использования электросамокатов

В ОАЭ установлен минимальный возраст в 15 лет для получения разрешения на использование электросамоката, сообщает эмиратское информационное агентство WAM со... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T15:46+0300

2026-11-05T15:46+0300

2026-11-05T15:49+0300

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ДУБАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. В ОАЭ установлен минимальный возраст в 15 лет для получения разрешения на использование электросамоката, сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на новый Федеральный закон о дорожном движении в ОАЭ. "Статья 59 определяет три типа разрешений, выдаваемых лицензирующими органами: разрешения на использование электровелосипедов, электросамокатов и мопедов... Правила предусматривают, что заявитель на получение разрешения должен быть не моложе 15 лет, а срок действия разрешения составляет три года", - сообщает WAM. Согласно той же статье закона, использование этих транспортных средств осуществляется в пределах маршрутов и дорог, определенных лицензирующим органом или органом управления дорожным движением в каждом эмирате. Принятый новый федеральный закон о дорожном движении в ОАЭ вступает в силу 1 января 2027 года.

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