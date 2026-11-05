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В ОАЭ установили минимальный возраст для использования электросамокатов - 05.11.2026, ПРАЙМ
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В ОАЭ установили минимальный возраст для использования электросамокатов
В ОАЭ установили минимальный возраст для использования электросамокатов - 05.11.2026, ПРАЙМ
В ОАЭ установили минимальный возраст для использования электросамокатов
В ОАЭ установлен минимальный возраст в 15 лет для получения разрешения на использование электросамоката, сообщает эмиратское информационное агентство WAM со... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:46+0300
2026-11-05T15:49+0300
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ДУБАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. В ОАЭ установлен минимальный возраст в 15 лет для получения разрешения на использование электросамоката, сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на новый Федеральный закон о дорожном движении в ОАЭ. "Статья 59 определяет три типа разрешений, выдаваемых лицензирующими органами: разрешения на использование электровелосипедов, электросамокатов и мопедов... Правила предусматривают, что заявитель на получение разрешения должен быть не моложе 15 лет, а срок действия разрешения составляет три года", - сообщает WAM. Согласно той же статье закона, использование этих транспортных средств осуществляется в пределах маршрутов и дорог, определенных лицензирующим органом или органом управления дорожным движением в каждом эмирате. Принятый новый федеральный закон о дорожном движении в ОАЭ вступает в силу 1 января 2027 года.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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бизнес, оаэ
Бизнес, ОАЭ
15:46 05.11.2026 (обновлено: 15:49 05.11.2026)
 
В ОАЭ установили минимальный возраст для использования электросамокатов

WAM: в ОАЭ установили минимальный возраст для использования электросамокатов

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ДУБАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. В ОАЭ установлен минимальный возраст в 15 лет для получения разрешения на использование электросамоката, сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на новый Федеральный закон о дорожном движении в ОАЭ.
"Статья 59 определяет три типа разрешений, выдаваемых лицензирующими органами: разрешения на использование электровелосипедов, электросамокатов и мопедов... Правила предусматривают, что заявитель на получение разрешения должен быть не моложе 15 лет, а срок действия разрешения составляет три года", - сообщает WAM.
Согласно той же статье закона, использование этих транспортных средств осуществляется в пределах маршрутов и дорог, определенных лицензирующим органом или органом управления дорожным движением в каждом эмирате.
Принятый новый федеральный закон о дорожном движении в ОАЭ вступает в силу 1 января 2027 года.
 
БизнесОАЭ
 
 
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