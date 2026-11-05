https://1prime.ru/20261105/oae-874947996.html
В ОАЭ установили минимальный возраст для использования электросамокатов
В ОАЭ установили минимальный возраст для использования электросамокатов - 05.11.2026, ПРАЙМ
В ОАЭ установили минимальный возраст для использования электросамокатов
В ОАЭ установлен минимальный возраст в 15 лет для получения разрешения на использование электросамоката, сообщает эмиратское информационное агентство WAM со... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:46+0300
2026-11-05T15:46+0300
2026-11-05T15:49+0300
бизнес
оаэ
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874947996.jpg?1793882992
ДУБАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. В ОАЭ установлен минимальный возраст в 15 лет для получения разрешения на использование электросамоката, сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на новый Федеральный закон о дорожном движении в ОАЭ. "Статья 59 определяет три типа разрешений, выдаваемых лицензирующими органами: разрешения на использование электровелосипедов, электросамокатов и мопедов... Правила предусматривают, что заявитель на получение разрешения должен быть не моложе 15 лет, а срок действия разрешения составляет три года", - сообщает WAM. Согласно той же статье закона, использование этих транспортных средств осуществляется в пределах маршрутов и дорог, определенных лицензирующим органом или органом управления дорожным движением в каждом эмирате. Принятый новый федеральный закон о дорожном движении в ОАЭ вступает в силу 1 января 2027 года.
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, оаэ
В ОАЭ установили минимальный возраст для использования электросамокатов
WAM: в ОАЭ установили минимальный возраст для использования электросамокатов
ДУБАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. В ОАЭ установлен минимальный возраст в 15 лет для получения разрешения на использование электросамоката, сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на новый Федеральный закон о дорожном движении в ОАЭ.
"Статья 59 определяет три типа разрешений, выдаваемых лицензирующими органами: разрешения на использование электровелосипедов, электросамокатов и мопедов... Правила предусматривают, что заявитель на получение разрешения должен быть не моложе 15 лет, а срок действия разрешения составляет три года", - сообщает WAM.
Согласно той же статье закона, использование этих транспортных средств осуществляется в пределах маршрутов и дорог, определенных лицензирующим органом или органом управления дорожным движением в каждом эмирате.
Принятый новый федеральный закон о дорожном движении в ОАЭ вступает в силу 1 января 2027 года.