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Объем грузоперевозок по железной дороге Афганистана вырос вдвое

Объем грузоперевозок по железной дороге Афганистана вырос вдвое - 05.11.2026, ПРАЙМ

Объем грузоперевозок по железной дороге Афганистана вырос вдвое

Объем грузоперевозок по железнодорожной сети Афганистана за последние шесть месяцев вырос почти вдвое раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом,... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:55+0300

2026-11-05T14:55+0300

2026-11-05T14:55+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок по железнодорожной сети Афганистана за последние шесть месяцев вырос почти вдвое раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, составив почти 5 миллионов тонн, сообщает пресс-служба афганского министерства общественных работ. "За первые шесть месяцев 1405 года по солнечному календарю (21 марта - 20 сентября по местному летоисчислению - ред.) объем коммерческих грузов, перевезенных по железнодорожной сети Афганистана, вырос более чем в два раза, достигнув почти 4,9 миллиона тонн", - говорится в сообщении. По данным официального представителя и пресс-секретаря министерства Мохаммада Ашрафа Хакшенаса, грузоперевозки осуществлялись по четырем основным железнодорожным коридорам страны. "По итогам аналогичного периода прошлого 1404 года этот показатель составил всего 2 182 312 тонн", - отметил Хакшенас. По данным министерства, грузы перемещались через пограничные порты Хайратон, Акина и Торгунди, а также по железнодорожной линии Хаф (Иран)- Герат. По данным пресс-службы, основу импортных железнодорожных грузоперевозок составили нефтепродукты, сжиженный газ, пшеница, мука, растительное масло, другие продовольственные товары и строительные материалы. Экспортируемые по железной дороге товары включали в себя сухофрукты, хлопок, минералы, газированные напитки и другие произведенные в Афганистане товары, предназначенные для региональных рынков. Хайратон, соединяющий северный Афганистан с Узбекистаном, является сейчас главными железнодорожными воротами страны для коммерческого импорта. Другие коридоры обеспечивают связь с Туркменией и Ираном, предоставляя афганским торговцам доступ к нескольким региональным рынкам и альтернативным маршрутам для перевозки грузов. Ранее в апреле министерство сообщало, что за весь 1404 год по четырем основным железнодорожным маршрутам Афганистана было перевезено более 6,1 миллиона метрических тонн грузов, что на 39,1% больше по сравнению с 1403 годом. Не имея выхода к морю, Афганистан полагается на соседние государства и региональные транспортные коридоры для перемещения импортных и экспортных товаров. После возвращения к власти в 2021 году талибов железные дороги стали активно строиться и стали хорошей альтернативой автомобильному транспорту для перевозки сыпучих грузов. Помимо этого в последнее время для торговли с Индией и ОАЭ афганское правительство широко использует коммерческую авиацию.

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бизнес, афганистан, иран, узбекистан