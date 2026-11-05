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Объем выдачи ипотеки в России снизился в октябре на 38%
Объем выдачи ипотеки в России снизился в октябре на 38% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Объем выдачи ипотеки в России снизился в октябре на 38%
Объем выдачи ипотеки в России снизился в октябре 2026 года по сравнению с октябрем прошлого года на 38% - до 305 миллиардов рублей, подсчитали аналитики... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:02+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России снизился в октябре 2026 года по сравнению с октябрем прошлого года на 38% - до 305 миллиардов рублей, подсчитали аналитики компании "Дом.РФ".
"По предварительной оценке "Дом.PФ", в октябре банки предоставили около 77 тысяч кредитов на 305 миллиардов рублей - на 28% и 38% меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении компании.
Как отмечается в нем, снижение пришлось на программы с господдержкой: после сентябрьского всплеска выдано примерно втрое меньше, чем в октябре прошлого года - около 20 тысяч кредитов на 117 миллиардов рублей. При этом выдачи рыночной ипотеки сохраняются примерно на одном уровне с июня: в октябре предоставлено 57 тысяч кредитов (+30% год к году) на 187 миллиардов рублей (+47%).
В результате доля льготных кредитов в общей структуре выдачи сократилась до 26% по количеству и 38% по объему против 69% и 82% в начале года, указывается в сообщении.
Всего в январе-октябре 2026 года, по данным "Дом.РФ", в России выдано 900 тысяч ипотечных кредитов на 3,9 триллиона рублей, что почти на четверть больше, чем годом ранее. Однако в конце года динамика значительно замедлится из-за высокой базы ноября-декабря 2025 года, прогнозируют аналитики компании.
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недвижимость, бизнес, финансы, дом.рф
Недвижимость, Бизнес, Финансы, Дом.РФ
Объем выдачи ипотеки в России снизился в октябре на 38%
"Дом.РФ": объем выдачи ипотеки в России снизился в октябре на 38%
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России снизился в октябре 2026 года по сравнению с октябрем прошлого года на 38% - до 305 миллиардов рублей, подсчитали аналитики компании "Дом.РФ".
"По предварительной оценке "Дом.PФ", в октябре банки предоставили около 77 тысяч кредитов на 305 миллиардов рублей - на 28% и 38% меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении компании.
Как отмечается в нем, снижение пришлось на программы с господдержкой: после сентябрьского всплеска выдано примерно втрое меньше, чем в октябре прошлого года - около 20 тысяч кредитов на 117 миллиардов рублей. При этом выдачи рыночной ипотеки сохраняются примерно на одном уровне с июня: в октябре предоставлено 57 тысяч кредитов (+30% год к году) на 187 миллиардов рублей (+47%).
В результате доля льготных кредитов в общей структуре выдачи сократилась до 26% по количеству и 38% по объему против 69% и 82% в начале года, указывается в сообщении.
Всего в январе-октябре 2026 года, по данным "Дом.РФ", в России выдано 900 тысяч ипотечных кредитов на 3,9 триллиона рублей, что почти на четверть больше, чем годом ранее. Однако в конце года динамика значительно замедлится из-за высокой базы ноября-декабря 2025 года, прогнозируют аналитики компании.