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Власти ждут от ООО с госучастием распределение не менее 50% прибыли по МСФО
Власти ждут от ООО с госучастием распределение не менее 50% прибыли по МСФО - 05.11.2026, ПРАЙМ
Власти ждут от ООО с госучастием распределение не менее 50% прибыли по МСФО
Государство будет ждать от обществ с ограниченной ответственностью, в уставных капиталах которых у него есть доли, распределение не менее 50% скорректированной... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:56+0300
2026-11-05T20:56+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Государство будет ждать от обществ с ограниченной ответственностью, в уставных капиталах которых у него есть доли, распределение не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, говорится в распоряжении правительства России. Государственные публичные акционерные общества с 2021 года должны направлять на дивиденды не меньше 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Новое распоряжение распространяется на общества с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых находятся в федеральной собственности. "По вопросам об определении части прибыли общества, предназначенной для распределения между его участниками, следует руководствоваться следующими положениями ... - направление на распределение между участниками общества не менее 50% прибыли общества за год, рассчитанной по данным консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии со стандартами "Стандарты МСФО", - сказано в документе. Одновременно предусмотрены ряд стандартных изъятий из предназначенной к распределению суммы прибыли, включая переоценку и курсовые разницы. Если компания не обязана по закону составлять отчетность по МСФО, то расчеты будут вестись на основе РСБУ. Правительство при этом может отдельным актом установить иной порог распределения чистой прибыли между участниками ООО. Банки не попадают под данные требования, одновременно есть исключения и для компаний оборонно-промышленного комплекса. При этом при принятии решения о распределении чистой прибыли власти будут анализировать в том числе плановые финансовые показатели общества на среднесрочный период, экономическую эффективность направления чистой прибыли на финансирование инвестиционных проектов, размер заемных средств, используемых для финансирования инвестиционных проектов в случае недостаточности амортизационных ресурсов.
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Власти ждут от ООО с госучастием распределение не менее 50% прибыли по МСФО
Власти ждут, что ООО с госучастием будут распределять не менее 50% прибыли по МСФО
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Государство будет ждать от обществ с ограниченной ответственностью, в уставных капиталах которых у него есть доли, распределение не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, говорится в распоряжении правительства России.
Государственные публичные акционерные общества с 2021 года должны направлять на дивиденды не меньше 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Новое распоряжение распространяется на общества с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых находятся в федеральной собственности.
"По вопросам об определении части прибыли общества, предназначенной для распределения между его участниками, следует руководствоваться следующими положениями ... - направление на распределение между участниками общества не менее 50% прибыли общества за год, рассчитанной по данным консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии со стандартами "Стандарты МСФО", - сказано в документе.
Одновременно предусмотрены ряд стандартных изъятий из предназначенной к распределению суммы прибыли, включая переоценку и курсовые разницы. Если компания не обязана по закону составлять отчетность по МСФО, то расчеты будут вестись на основе РСБУ.
Правительство при этом может отдельным актом установить иной порог распределения чистой прибыли между участниками ООО. Банки не попадают под данные требования, одновременно есть исключения и для компаний оборонно-промышленного комплекса.
При этом при принятии решения о распределении чистой прибыли власти будут анализировать в том числе плановые финансовые показатели общества на среднесрочный период, экономическую эффективность направления чистой прибыли на финансирование инвестиционных проектов, размер заемных средств, используемых для финансирования инвестиционных проектов в случае недостаточности амортизационных ресурсов.