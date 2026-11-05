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OpenAI представила новейшую ИИ-модель GPT-6 Cyber - 05.11.2026, ПРАЙМ
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OpenAI представила новейшую ИИ-модель GPT-6 Cyber
OpenAI представила новейшую ИИ-модель GPT-6 Cyber - 05.11.2026, ПРАЙМ
OpenAI представила новейшую ИИ-модель GPT-6 Cyber
OpenAI представила свою последнюю модель искусственного интеллекта GPT-6 Cyber, сообщила компания. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T21:05+0300
2026-11-05T21:07+0300
технологии
openai
chatgpt
ии
искусственный интеллект
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874963123.jpg?1793902070
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. OpenAI представила свою последнюю модель искусственного интеллекта GPT-6 Cyber, сообщила компания. "Мы представляем GPT‑6 Cyber - значительный прорыв в области исследований по кибербезопасности: эта модель обладает более высокой способностью находить и устранять уязвимости, а также гораздо более надежно остается в рамках, установленных исследователями", - говорится в опубликованном на сайте компании релизе. GPT‑6 Cyber более надежен в соблюдении установленных алгоритмов и ограничений, а также почти на 50% лучше GPT‑5.6 Cyber выявляет уязвимости в сети. Новая модель помогает эффективнее работать с обширными кодовыми базами, долгосрочной разработкой данных и проводить проверки безопасности. GPT‑6 Cyber также способен выявлять уязвимость, чтобы алгоритм был выполнен приложениями удаленно. Модель также лучше справляется с выявлением несоответствий и целевым мониторингом новых угроз. GPT‑6 Cyber автоматически проверяет сетевые взаимодействия на предмет неправомерного использования данных и регистрирует IP-адреса для предотвращения кражи учетных данных. OpenAI отметила, что GPT‑6 Cyber изначально доступен через API и Codex для ограниченной группы утвержденных клиентов платформы Daybreak Red. В ближайшее время компания планирует постепенно расширить доступ к модели для всех пользователей Daybreak Red, а также сделать GPT‑5.6 Cyber доступным вообще для всех клиентов. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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технологии, openai, chatgpt, ии, искусственный интеллект
Технологии, OpenAI, ChatGPT, ИИ, искусственный интеллект
21:05 05.11.2026 (обновлено: 21:07 05.11.2026)
 
OpenAI представила новейшую ИИ-модель GPT-6 Cyber

OpenAI представила свою последнюю модель искусственного интеллекта GPT-6 Cyber

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. OpenAI представила свою последнюю модель искусственного интеллекта GPT-6 Cyber, сообщила компания.
"Мы представляем GPT‑6 Cyber - значительный прорыв в области исследований по кибербезопасности: эта модель обладает более высокой способностью находить и устранять уязвимости, а также гораздо более надежно остается в рамках, установленных исследователями", - говорится в опубликованном на сайте компании релизе.
GPT‑6 Cyber более надежен в соблюдении установленных алгоритмов и ограничений, а также почти на 50% лучше GPT‑5.6 Cyber выявляет уязвимости в сети. Новая модель помогает эффективнее работать с обширными кодовыми базами, долгосрочной разработкой данных и проводить проверки безопасности.
GPT‑6 Cyber также способен выявлять уязвимость, чтобы алгоритм был выполнен приложениями удаленно. Модель также лучше справляется с выявлением несоответствий и целевым мониторингом новых угроз. GPT‑6 Cyber автоматически проверяет сетевые взаимодействия на предмет неправомерного использования данных и регистрирует IP-адреса для предотвращения кражи учетных данных.
OpenAI отметила, что GPT‑6 Cyber изначально доступен через API и Codex для ограниченной группы утвержденных клиентов платформы Daybreak Red. В ближайшее время компания планирует постепенно расширить доступ к модели для всех пользователей Daybreak Red, а также сделать GPT‑5.6 Cyber доступным вообще для всех клиентов.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
 
ТехнологииOpenAIChatGPTИИискусственный интеллект
 
 
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