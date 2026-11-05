https://1prime.ru/20261105/otvetstvennost-874959501.html

Ответственность за развитие сел лежит на муниципалитетах, заявила Лут

Ответственность за развитие сел лежит на муниципалитетах, заявила Лут - 05.11.2026, ПРАЙМ

Ответственность за развитие сел лежит на муниципалитетах, заявила Лут

Ответственность за развитие сельских территорий и создание комфортных условий для жизни людей лежит на муниципалитетах, задача государства - оказывать им... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:40+0300

2026-11-05T19:40+0300

2026-11-05T19:41+0300

россия

оксана лут

госдума

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ответственность за развитие сельских территорий и создание комфортных условий для жизни людей лежит на муниципалитетах, задача государства - оказывать им необходимую поддержку, выстраивать конструктивный диалог и вместе двигаться к общим результатам, отметила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. IV Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России" стартовал в четверг, его открыл первый региональный день, посвященный развитию сельских территорий, сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Лут, общаясь на форуме с главами муниципалитетов, подчеркнула, что развитие сельских территорий требует постоянного взаимодействия с муниципалитетами. По словам министра, важно своевременно выявлять риски, открыто обсуждать проблемные вопросы и совместно находить решения. "На муниципалитетах лежит основная нагрузка и ответственность за развитие территорий и создание комфортных условий для жизни людей. Вы лучше всех знаете свою территорию и потребности жителей. Наша задача - оказывать всю необходимую поддержку, выстраивать конструктивный диалог и вместе двигаться к общим результатам. Уверена, что совместными усилиями мы справимся со всеми задачами", - сказала она. Сопредседатель ВАРМСУ, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева отметила, что жизнь на селе зависит от целого комплекса условий, в том числе доступности образования, наличия рабочих мест, развития фермерства и эффективной работы муниципальных команд. "Сельские территории - не "глубинка", а корневая система страны: жизнь села держится на сильных муниципальных сообществах, которые превращают территорию из места проживания в место развития. Важно не просто собрать предложения, а превратить инициативы "с земли" в системные решения и снять существующие барьеры", - добавила Гусева. Форум "Малая родина - сила России" организован ВАРМСУ при поддержке администрации президента РФ. Он завершится в апреле 2027 года торжественным вручением премии "Служение", подать заявку можно до 29 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, оксана лут, госдума