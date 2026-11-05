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В Псковской области грузовик столкнулся с поездом - 05.11.2026, ПРАЙМ
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В Псковской области грузовик столкнулся с поездом
В Псковской области грузовик столкнулся с поездом - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Псковской области грузовик столкнулся с поездом
Водитель грузовика столкнулся с пассажирским поездом Санкт-Петербург - Псков на переезде в Псковской области, пассажиры не пострадали, их доставят в Псков... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:48+0300
2026-11-05T14:48+0300
бизнес
россия
псков
санкт-петербург
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - ПРАЙМ. Водитель грузовика столкнулся с пассажирским поездом Санкт-Петербург - Псков на переезде в Псковской области, пассажиры не пострадали, их доставят в Псков автобусами, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). Согласно Telegram-каналу ОЖД, ДТП произошло в четверг в 12.40 мск на железнодорожном переезде в районе 259-го километра перегона Торошино – разъезд Черняковицы, когда водитель автомобиля "ГАЗ"выехал на пути перед пассажирским поездом №817 Санкт-Петербург – Псков. Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. "По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет", - говорится в сообщении. Состояние водителя грузовика пока не уточняется.
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бизнес, россия, псков, санкт-петербург, псковская область
Бизнес, РОССИЯ, Псков, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
14:48 05.11.2026
 
В Псковской области грузовик столкнулся с поездом

ОЖД: грузовик столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Псков, пострадавших нет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - ПРАЙМ. Водитель грузовика столкнулся с пассажирским поездом Санкт-Петербург - Псков на переезде в Псковской области, пассажиры не пострадали, их доставят в Псков автобусами, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Согласно Telegram-каналу ОЖД, ДТП произошло в четверг в 12.40 мск на железнодорожном переезде в районе 259-го километра перегона Торошино – разъезд Черняковицы, когда водитель автомобиля "ГАЗ"выехал на пути перед пассажирским поездом №817 Санкт-ПетербургПсков.
Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
"По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет", - говорится в сообщении.
Состояние водителя грузовика пока не уточняется.
 
БизнесРОССИЯПсковСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
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