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Россия продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Россия продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии - 05.11.2026, ПРАЙМ

Россия продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Российская сторона продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии согласно графику и пожеланиям заказчика, руководство "Росатома" открыто к предметному... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:34+0300

2026-11-05T16:34+0300

2026-11-05T16:34+0300

россия

росатом

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БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии согласно графику и пожеланиям заказчика, руководство "Росатома" открыто к предметному диалогу с венгерскими партнерами, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. "Строительство осуществляется в соответствии с согласованным графиком, пожеланиями заказчика и под контролем Венгерского государственного ведомства по атомной энергии", - сказал Станиславов. По его словам, российская сторона в лице руководства "Росатома" по-прежнему открыта к предметному диалогу с венгерскими партнерами и считает это своевременным и целесообразным, а взаимодействие на рабочем уровне продолжается. Посол сообщил, что, по данным венгерской компании заказчика, на площадке пятого энергоблока на 70% завершено устройство фундаментной плиты, полное бетонирование запланировано на конец ноября. На площадке шестого энергоблока полностью завершена выемка грунта и установлены системы геотехнического мониторинга.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росатом