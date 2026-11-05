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Россия продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Россия продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Россия продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии - 05.11.2026, ПРАЙМ
Россия продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Российская сторона продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии согласно графику и пожеланиям заказчика, руководство "Росатома" открыто к предметному... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:34+0300
2026-11-05T16:34+0300
россия
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БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии согласно графику и пожеланиям заказчика, руководство "Росатома" открыто к предметному диалогу с венгерскими партнерами, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. "Строительство осуществляется в соответствии с согласованным графиком, пожеланиями заказчика и под контролем Венгерского государственного ведомства по атомной энергии", - сказал Станиславов. По его словам, российская сторона в лице руководства "Росатома" по-прежнему открыта к предметному диалогу с венгерскими партнерами и считает это своевременным и целесообразным, а взаимодействие на рабочем уровне продолжается. Посол сообщил, что, по данным венгерской компании заказчика, на площадке пятого энергоблока на 70% завершено устройство фундаментной плиты, полное бетонирование запланировано на конец ноября. На площадке шестого энергоблока полностью завершена выемка грунта и установлены системы геотехнического мониторинга.
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россия, росатом
РОССИЯ, Росатом
16:34 05.11.2026
 
Россия продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Станиславов: Россия продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии согласно графику

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии согласно графику и пожеланиям заказчика, руководство "Росатома" открыто к предметному диалогу с венгерскими партнерами, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.
"Строительство осуществляется в соответствии с согласованным графиком, пожеланиями заказчика и под контролем Венгерского государственного ведомства по атомной энергии", - сказал Станиславов.
По его словам, российская сторона в лице руководства "Росатома" по-прежнему открыта к предметному диалогу с венгерскими партнерами и считает это своевременным и целесообразным, а взаимодействие на рабочем уровне продолжается.
Посол сообщил, что, по данным венгерской компании заказчика, на площадке пятого энергоблока на 70% завершено устройство фундаментной плиты, полное бетонирование запланировано на конец ноября. На площадке шестого энергоблока полностью завершена выемка грунта и установлены системы геотехнического мониторинга.
 
РОССИЯРосатом
 
 
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