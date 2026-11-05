https://1prime.ru/20261105/paksh-874950240.html
Россия продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Россия продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии - 05.11.2026, ПРАЙМ
Россия продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Российская сторона продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии согласно графику и пожеланиям заказчика, руководство "Росатома" открыто к предметному... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:34+0300
2026-11-05T16:34+0300
2026-11-05T16:34+0300
россия
росатом
https://img.cdn1prime.ru/img/76345/73/763457332_0:202:3855:2370_1920x0_80_0_0_e8f39e3d7452418836ab56600f4497fb.jpg
БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии согласно графику и пожеланиям заказчика, руководство "Росатома" открыто к предметному диалогу с венгерскими партнерами, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. "Строительство осуществляется в соответствии с согласованным графиком, пожеланиями заказчика и под контролем Венгерского государственного ведомства по атомной энергии", - сказал Станиславов. По его словам, российская сторона в лице руководства "Росатома" по-прежнему открыта к предметному диалогу с венгерскими партнерами и считает это своевременным и целесообразным, а взаимодействие на рабочем уровне продолжается. Посол сообщил, что, по данным венгерской компании заказчика, на площадке пятого энергоблока на 70% завершено устройство фундаментной плиты, полное бетонирование запланировано на конец ноября. На площадке шестого энергоблока полностью завершена выемка грунта и установлены системы геотехнического мониторинга.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/76345/73/763457332_214:0:3642:2571_1920x0_80_0_0_1c6cb2081f1e67692278b710a7abab14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росатом
Россия продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Станиславов: Россия продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии согласно графику
БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии согласно графику и пожеланиям заказчика, руководство "Росатома" открыто к предметному диалогу с венгерскими партнерами, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.
"Строительство осуществляется в соответствии с согласованным графиком, пожеланиями заказчика и под контролем Венгерского государственного ведомства по атомной энергии", - сказал Станиславов.
По его словам, российская сторона в лице руководства "Росатома
" по-прежнему открыта к предметному диалогу с венгерскими партнерами и считает это своевременным и целесообразным, а взаимодействие на рабочем уровне продолжается.
Посол сообщил, что, по данным венгерской компании заказчика, на площадке пятого энергоблока на 70% завершено устройство фундаментной плиты, полное бетонирование запланировано на конец ноября. На площадке шестого энергоблока полностью завершена выемка грунта и установлены системы геотехнического мониторинга.