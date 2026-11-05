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Парламент Греции одобрил налог на прирост капитала от криптовалюты в 10%
Парламент Греции одобрил налог на прирост капитала от криптовалюты в 10% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Парламент Греции одобрил налог на прирост капитала от криптовалюты в 10%
Парламент в Греции одобрил введение налога на прирост капитала от криптовалюты в 10%, передает агентство Рейтер. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:55+0300
2026-11-05T19:55+0300
2026-11-05T19:57+0300
финансы
греция
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криптовалюта
европа
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Парламент в Греции одобрил введение налога на прирост капитала от криптовалюты в 10%, передает агентство Рейтер. "Парламент Греции в четверг одобрил налог на прирост капитала от криптовалюты в 10% - это первая комплексная правовая основа для обложения налогами криптовалютных активов в Греции", - говорится в сообщении агентства. В комментарии агентству высокопоставленный чиновник из министерства финансов Греции заявил, что в ближайшие недели будут опубликованы директивы об исполнении, которые также будут устанавливать правила аудита. Рейтер отмечает, что у стран Евросоюза нет единой системы обложения налогами данного сектора экономики.
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финансы, греция, ес, криптовалюта, европа
Финансы, ГРЕЦИЯ, ЕС, криптовалюта, ЕВРОПА
Парламент Греции одобрил налог на прирост капитала от криптовалюты в 10%
Парламент в Греции одобрил введение налога на прирост капитала от криптовалюты в 10%
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Парламент в Греции одобрил введение налога на прирост капитала от криптовалюты в 10%, передает агентство Рейтер.
"Парламент Греции в четверг одобрил налог на прирост капитала от криптовалюты в 10% - это первая комплексная правовая основа для обложения налогами криптовалютных активов в Греции", - говорится в сообщении агентства.
В комментарии агентству высокопоставленный чиновник из министерства финансов Греции заявил, что в ближайшие недели будут опубликованы директивы об исполнении, которые также будут устанавливать правила аудита.
Рейтер отмечает, что у стран Евросоюза нет единой системы обложения налогами данного сектора экономики.