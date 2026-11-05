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Названы три уровня защиты средств клиентов в НПФ

Названы три уровня защиты средств клиентов в НПФ - 05.11.2026, ПРАЙМ

Названы три уровня защиты средств клиентов в НПФ

По данным Банка России на конец II квартала 2026 года, накопительную пенсию в НПФ формируют 34,4 миллиона россиян, еще 17,5 миллионов участвуют в... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T03:03+0300

2026-11-05T03:03+0300

2026-11-05T03:03+0300

эксклюзив

финансы

нпф

агентство по страхованию вкладов

банк россии

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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. По данным Банка России на конец II квартала 2026 года, накопительную пенсию в НПФ формируют 34,4 миллиона россиян, еще 17,5 миллионов участвуют в негосударственном пенсионном обеспечении и программе долгосрочных сбережений. О том, как устроена защита этих средств, агентству "Прайм" рассказала директор по GR и юридическому сопровождению СберНПФ Наталия Каменская.Когда человек переводит деньги в НПФ, они не становятся свободными средствами фонда. Взнос учитывается на личном счете клиента в рамках конкретной программы и инвестируется по правилам, установленным государством. Фонд не может распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению."Средства в НПФ относятся к одному из трех продуктов: договору об обязательном пенсионном страховании, негосударственному пенсионному обеспечению или программе долгосрочных сбережений. У них различаются правила учета, инвестирования и гарантирования. Портфель фонда может включать государственные и корпоративные облигации, акции и другие разрешенные инструменты, но основу составляют облигации: на ОФЗ приходится 53,4% портфелей пенсионных накоплений и 39,1% пенсионных резервов", - говорит Каменская.По ее словам, любые инвестиции связаны с рыночным риском: стоимость активов может меняться, в том числе из-за изменения процентных ставок. Поэтому результат за короткий период не является показательным для таких "длинных" денег. При этом фонд ограничен законодательными требованиями к вложениям и не может выбирать активы произвольно. А еще формируемые средства клиентов в НПФ не могут уйти в минус. Если такое случится, по итогам каждых пяти лет НПФ обязан восполнить все убытки за свой счет.За распоряжением пенсионными активами следит спецдепозитарий — отдельная лицензируемая организация. Еще один уровень контроля — Банк России: он устанавливает обязательные требования, получает отчетность и следит за финансовой устойчивостью фондов, которые должны не реже раза в квартал проходить стресс-тестирование. Кроме того, бухгалтерскую отчетность ежегодно проверяет аудитор, а независимый актуарий оценивает, хватает ли активов на обязательства перед клиентами.Эксперт отмечает, что для клиентов НПФ действует государственная система гарантий — ее обеспечивает Агентство по страхованию вкладов. Она применяется в установленных законом случаях, например при аннулировании лицензии фонда или его банкротстве. Условия при этом различаются: по договорам ОПС до начала выплаты накопительной пенсии гарантируется сумма поступивших взносов, но не инвестиционный доход, а после начала выплаты ее размер гарантируется полностью. Для НПО и ПДС гарантированы взносы и полученный инвестиционный доход в пределах 2,8 миллиона рублей.Устройство НПФ основано на разделении ответственности: фонд принимает инвестиционные решения, спецдепозитарий контролирует операции с активами, а Банк России следит за соблюдением требований и финансовой устойчивостью. "Для человека это означает, что защита средств зависит не от одного обещания фонда, а от системы правил и проверок", - подытоживает Наталия Каменская.

https://1prime.ru/20261015/nabiullina-874301948.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, нпф, агентство по страхованию вкладов, банк россии