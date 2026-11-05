https://1prime.ru/20261105/pensionery-874929577.html
Пенсионеры, которым исполнится 80 лет, получат прибавку к страховой пенсии
Пенсионеры, которым исполнится 80 лет, получат прибавку к страховой пенсии - 05.11.2026, ПРАЙМ
Пенсионеры, которым исполнится 80 лет, получат прибавку к страховой пенсии
Пенсионеры, которым в декабре исполнится 80 лет, получат в январе прибавку к страховой пенсии, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду,... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T05:22+0300
2026-11-05T05:22+0300
2026-11-05T05:22+0300
светлана бессараб
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874929577.jpg?1793845371
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пенсионеры, которым в декабре исполнится 80 лет, получат в январе прибавку к страховой пенсии, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Повышенную пенсию в размере удвоенной фиксированной выплаты к страховой пенсии получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в декабре", - сказала Бессараб.
Она уточнила, что россиянам, у которых выплата выпадает на январские праздники, повышенная пенсия придет уже в конце года, не позднее 30 декабря.
"До 1 февраля 2027 года удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии в России составляет 19 169,38 рублей в месяц. С 1 февраля выплата повысится", - заключила депутат.
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светлана бессараб, госдума
Светлана Бессараб, Госдума
Пенсионеры, которым исполнится 80 лет, получат прибавку к страховой пенсии
Депутат Госдумы Бессараб: пенсионеры, достигшие 80 лет, получат в январе прибавку к пенсии
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пенсионеры, которым в декабре исполнится 80 лет, получат в январе прибавку к страховой пенсии, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Повышенную пенсию в размере удвоенной фиксированной выплаты к страховой пенсии получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в декабре", - сказала Бессараб.
Она уточнила, что россиянам, у которых выплата выпадает на январские праздники, повышенная пенсия придет уже в конце года, не позднее 30 декабря.
"До 1 февраля 2027 года удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии в России составляет 19 169,38 рублей в месяц. С 1 февраля выплата повысится", - заключила депутат.