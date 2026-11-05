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Пенсионеры, которым исполнится 80 лет, получат прибавку к страховой пенсии

Пенсионеры, которым исполнится 80 лет, получат прибавку к страховой пенсии - 05.11.2026, ПРАЙМ

Пенсионеры, которым исполнится 80 лет, получат прибавку к страховой пенсии

Пенсионеры, которым в декабре исполнится 80 лет, получат в январе прибавку к страховой пенсии, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду,... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T05:22+0300

2026-11-05T05:22+0300

2026-11-05T05:22+0300

светлана бессараб

госдума

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пенсионеры, которым в декабре исполнится 80 лет, получат в январе прибавку к страховой пенсии, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Повышенную пенсию в размере удвоенной фиксированной выплаты к страховой пенсии получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в декабре", - сказала Бессараб. Она уточнила, что россиянам, у которых выплата выпадает на январские праздники, повышенная пенсия придет уже в конце года, не позднее 30 декабря. "До 1 февраля 2027 года удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии в России составляет 19 169,38 рублей в месяц. С 1 февраля выплата повысится", - заключила депутат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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светлана бессараб, госдума