https://1prime.ru/20261105/penza-874928280.html

В Пензе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Пензе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Пензе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T00:33+0300

2026-11-05T00:33+0300

2026-11-05T00:33+0300

бизнес

росавиация

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. "Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. ‍‍‍ Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, росавиация