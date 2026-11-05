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Песков: российский дизель в рамках сделки с США найдет покупателей

Песков: российский дизель в рамках сделки с США найдет покупателей - 05.11.2026, ПРАЙМ

Песков: российский дизель в рамках сделки с США найдет покупателей

Российское дизельное топливо в рамках договоренностей России и США найдет своих покупателей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T13:25+0300

2026-11-05T13:25+0300

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МОСКВА, 5 нояб - ПРАЙМ. Российское дизельное топливо в рамках договоренностей России и США найдет своих покупателей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вы знаете, что отгрузки были осуществлены. Это коммерческие отгрузки, поэтому, естественно, детали здесь не могут быть публичными. Весь дизель найдет своих покупателей", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сохраняются ли поставки в рамках ранее достигнутых договоренностей между РФ и США.Издание Financial Times ранее сообщало, что два танкера с российским дизельным топливом, первоначально направлявшиеся в США в рамках договоренностей президента России и американского лидера, якобы изменили маршрут. Журналисты задали Пескову вопрос о том, может ли быть связан такой маневр с результатами американских выборов. "Какой-то связи с выборами здесь усматривать не стоит", — сказал Песков журналистам. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября договорились о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Отдельно Песков сообщил о планах главы государства. "Сегодня же Путин примет руководителя нашей финансовой разведки, Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. И также сегодня вечером он обратится к сотрудникам этого важного ведомства по случаю 25-летия, вручит особо отличившимся сотрудникам государственные награды", — сказал Песков журналистам.

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россия, бизнес, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, financial times