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Песков: российский дизель в рамках сделки с США найдет покупателей - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Песков: российский дизель в рамках сделки с США найдет покупателей
Песков: российский дизель в рамках сделки с США найдет покупателей - 05.11.2026, ПРАЙМ
Песков: российский дизель в рамках сделки с США найдет покупателей
Российское дизельное топливо в рамках договоренностей России и США найдет своих покупателей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:25+0300
2026-11-05T13:25+0300
россия
бизнес
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МОСКВА, 5 нояб - ПРАЙМ. Российское дизельное топливо в рамках договоренностей России и США найдет своих покупателей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вы знаете, что отгрузки были осуществлены. Это коммерческие отгрузки, поэтому, естественно, детали здесь не могут быть публичными. Весь дизель найдет своих покупателей", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сохраняются ли поставки в рамках ранее достигнутых договоренностей между РФ и США.Издание Financial Times ранее сообщало, что два танкера с российским дизельным топливом, первоначально направлявшиеся в США в рамках договоренностей президента России и американского лидера, якобы изменили маршрут. Журналисты задали Пескову вопрос о том, может ли быть связан такой маневр с результатами американских выборов. "Какой-то связи с выборами здесь усматривать не стоит", — сказал Песков журналистам. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября договорились о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Отдельно Песков сообщил о планах главы государства. "Сегодня же Путин примет руководителя нашей финансовой разведки, Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. И также сегодня вечером он обратится к сотрудникам этого важного ведомства по случаю 25-летия, вручит особо отличившимся сотрудникам государственные награды", — сказал Песков журналистам.
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россия, бизнес, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, financial times
РОССИЯ, Бизнес, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Financial Times
13:25 05.11.2026
 
Песков: российский дизель в рамках сделки с США найдет покупателей

Песков: российское дизтопливо в рамках договоренностей с США найдет своих покупателей

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 нояб - ПРАЙМ. Российское дизельное топливо в рамках договоренностей России и США найдет своих покупателей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что отгрузки были осуществлены. Это коммерческие отгрузки, поэтому, естественно, детали здесь не могут быть публичными. Весь дизель найдет своих покупателей", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сохраняются ли поставки в рамках ранее достигнутых договоренностей между РФ и США.
Издание Financial Times ранее сообщало, что два танкера с российским дизельным топливом, первоначально направлявшиеся в США в рамках договоренностей президента России и американского лидера, якобы изменили маршрут. Журналисты задали Пескову вопрос о том, может ли быть связан такой маневр с результатами американских выборов.
"Какой-то связи с выборами здесь усматривать не стоит", — сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября договорились о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Отдельно Песков сообщил о планах главы государства.
"Сегодня же Путин примет руководителя нашей финансовой разведки, Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. И также сегодня вечером он обратится к сотрудникам этого важного ведомства по случаю 25-летия, вручит особо отличившимся сотрудникам государственные награды", — сказал Песков журналистам.
 
РОССИЯБизнесСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампFinancial Times
 
 
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