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Песков прокомментировал договоренности о поставках российского дизтоплива
Песков прокомментировал договоренности о поставках российского дизтоплива - 05.11.2026, ПРАЙМ
Песков прокомментировал договоренности о поставках российского дизтоплива
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок, отметил, что коммерческие нюансы... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:44+0300
2026-11-05T13:44+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок, отметил, что коммерческие нюансы не могут быть публичными.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения газеты Financial Times, которая утверждает, что якобы два из трех танкеров с российским дизельным топливом, направлявшихся в сторону США, внезапно сменили курс
"Мы не можем с вами обсуждать коммерческие нюансы. Коммерческие нюансы, они не могут становиться публичными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли сообщения FT означать, что сделка сорвана.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября договорились о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого глава Белого дома снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
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РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Financial Times, НПЗ
Песков прокомментировал договоренности о поставках российского дизтоплива
Песков: коммерческие нюансы не могут быть публичными
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок, отметил, что коммерческие нюансы не могут быть публичными.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения газеты Financial Times, которая утверждает, что якобы два из трех танкеров с российским дизельным топливом, направлявшихся в сторону США, внезапно сменили курс
"Мы не можем с вами обсуждать коммерческие нюансы. Коммерческие нюансы, они не могут становиться публичными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли сообщения FT означать, что сделка сорвана.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября договорились о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого глава Белого дома снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.