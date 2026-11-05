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Итальянский шеф уволен за отказ класть ананас на пиццу - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Итальянский шеф уволен за отказ класть ананас на пиццу
Итальянский шеф уволен за отказ класть ананас на пиццу - 05.11.2026, ПРАЙМ
Итальянский шеф уволен за отказ класть ананас на пиццу
Итальянский шеф-повар Давиде Тамбурелла был уволен из ресторана La Costa в австралийском Брисбене после того, как отказался добавлять ананас в пиццу, посчитав... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:39+0300
2026-11-05T13:39+0300
бизнес
общество
австралия
the guardian
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Итальянский шеф-повар Давиде Тамбурелла был уволен из ресторана La Costa в австралийском Брисбене после того, как отказался добавлять ананас в пиццу, посчитав это "оскорблением его культуры". Как сообщает The Guardian, Комиссия по справедливой работе Австралии отклонила его заявление о несправедливом увольнении.Инцидент произошел в мае 2026 года. Владелец ресторана Эллиот Ингрэм вызвал Тамбуреллу для разговора о производительности, и среди претензий оказался отказ шефа подавать пиццу с ветчиной и ананасом. Тамбурелла признал, что это был уже третий раз, когда он игнорировал указание, и попросил менеджера "проверить, насколько важно для итальянцев не класть ананас на пиццу"."Это оскорбление моей культуры", — заявил Тамбурелла, объясняя свой отказ. По его словам, он не собирался уступать, даже когда речь шла о крупном заказе.Ингрэм, в свою очередь, рассказал комиссии, что к ним пришла большая компания, потратившая более 15 тысяч долларов, и один из гостей настаивал на пицце с ананасом. "Мне идти и купить пиццу с ветчиной и ананасом? Наверное, это не мой абсолютный фаворит, — сказал он. — Но я точно не собираюсь отвергать это. У нас уже была такая пицца в детском меню".Тамбурелла также утверждал, что его увольнение было частично связано с производственной травмой — он повредил правую руку, ударившись о металлические перила. Однако комиссар Дженнифер Хант отклонила его заявление, сославшись на то, что оно было подано слишком поздно и не подпадает под критерии исключительных обстоятельств.Сам ресторан La Costa закрылся в июле 2026 года из-за истечения срока аренды; Ингрэм сослался на высокую стоимость ведения бизнеса. Тамбурелла сейчас работает в другом итальянском ресторане, и, как отмечает The Guardian, ананаса в его меню нет.
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бизнес, общество , австралия, the guardian
Бизнес, Общество , АВСТРАЛИЯ, The Guardian
13:39 05.11.2026
 
Итальянский шеф уволен за отказ класть ананас на пиццу

The Guardian: шеф назвал ананас на пицце оскорблением культуры и проиграл суд

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАнанасы
Ананасы - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Итальянский шеф-повар Давиде Тамбурелла был уволен из ресторана La Costa в австралийском Брисбене после того, как отказался добавлять ананас в пиццу, посчитав это "оскорблением его культуры". Как сообщает The Guardian, Комиссия по справедливой работе Австралии отклонила его заявление о несправедливом увольнении.
Инцидент произошел в мае 2026 года. Владелец ресторана Эллиот Ингрэм вызвал Тамбуреллу для разговора о производительности, и среди претензий оказался отказ шефа подавать пиццу с ветчиной и ананасом. Тамбурелла признал, что это был уже третий раз, когда он игнорировал указание, и попросил менеджера "проверить, насколько важно для итальянцев не класть ананас на пиццу".
"Это оскорбление моей культуры", — заявил Тамбурелла, объясняя свой отказ. По его словам, он не собирался уступать, даже когда речь шла о крупном заказе.
Ингрэм, в свою очередь, рассказал комиссии, что к ним пришла большая компания, потратившая более 15 тысяч долларов, и один из гостей настаивал на пицце с ананасом. "Мне идти и купить пиццу с ветчиной и ананасом? Наверное, это не мой абсолютный фаворит, — сказал он. — Но я точно не собираюсь отвергать это. У нас уже была такая пицца в детском меню".
Тамбурелла также утверждал, что его увольнение было частично связано с производственной травмой — он повредил правую руку, ударившись о металлические перила. Однако комиссар Дженнифер Хант отклонила его заявление, сославшись на то, что оно было подано слишком поздно и не подпадает под критерии исключительных обстоятельств.
Сам ресторан La Costa закрылся в июле 2026 года из-за истечения срока аренды; Ингрэм сослался на высокую стоимость ведения бизнеса. Тамбурелла сейчас работает в другом итальянском ресторане, и, как отмечает The Guardian, ананаса в его меню нет.
 
БизнесОбществоАВСТРАЛИЯThe Guardian
 
 
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