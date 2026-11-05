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"Почта России" потратит 5,5 млрд руб на услуги центров обработки данных - 05.11.2026, ПРАЙМ
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"Почта России" потратит 5,5 млрд руб на услуги центров обработки данных
"Почта России" потратит 5,5 млрд руб на услуги центров обработки данных - 05.11.2026, ПРАЙМ
"Почта России" потратит 5,5 млрд руб на услуги центров обработки данных
"Почта России" потратит почти 5,5 миллиарда рублей на услуги центров обработки данных, следует из материалов площадки "РТС-тендер", с которыми ознакомились РИА... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T01:04+0300
2026-11-05T01:04+0300
технологии
бизнес
почта россии
ведомости
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Почта России" потратит почти 5,5 миллиарда рублей на услуги центров обработки данных, следует из материалов площадки "РТС-тендер", с которыми ознакомились РИА Новости. Тендер компании "Почта России" размещен 30 октября на платформе "РТС-Тендер". На закупки услуг по предоставлению ресурсов и мощностей Центра обработки данных для развития, обеспечения функционирования и резервирования информационных систем АО "Почта России" компания выставила начальную цену в 5,48 миллиарда рублей. Кроме того, участники конкурса должны внести обеспечение заявки в размере 27,4 миллиона рублей. Итоги тендера будут подведены 11 ноября, заявки на участие в отборе принимаются до 11.00 мск 10 ноября. Газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора хостинг-провайдера RUVDS Никиту Цаплина сообщила, что для российского рынка коммерческих дата-центров сумма контракта выглядит масштабной, однако беспрецедентной она не является, так как аналогичные по размеру сделки уже проводились ранее.
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192
40
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технологии, бизнес, почта россии, ведомости
Технологии, Бизнес, Почта России, Ведомости
01:04 05.11.2026
 
"Почта России" потратит 5,5 млрд руб на услуги центров обработки данных

"Почта России" потратит почти 5,5 млрд рублей на услуги центров обработки данных

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Почта России" потратит почти 5,5 миллиарда рублей на услуги центров обработки данных, следует из материалов площадки "РТС-тендер", с которыми ознакомились РИА Новости.
Тендер компании "Почта России" размещен 30 октября на платформе "РТС-Тендер". На закупки услуг по предоставлению ресурсов и мощностей Центра обработки данных для развития, обеспечения функционирования и резервирования информационных систем АО "Почта России" компания выставила начальную цену в 5,48 миллиарда рублей.
Кроме того, участники конкурса должны внести обеспечение заявки в размере 27,4 миллиона рублей.
Итоги тендера будут подведены 11 ноября, заявки на участие в отборе принимаются до 11.00 мск 10 ноября.
Газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора хостинг-провайдера RUVDS Никиту Цаплина сообщила, что для российского рынка коммерческих дата-центров сумма контракта выглядит масштабной, однако беспрецедентной она не является, так как аналогичные по размеру сделки уже проводились ранее.
 
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