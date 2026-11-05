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Подозреваемые в подрыве "Северных потоков" отказались от шкипера

Подозреваемые в подрыве "Северных потоков" отказались от шкипера - 05.11.2026, ПРАЙМ

Подозреваемые в подрыве "Северных потоков" отказались от шкипера

Предполагаемые диверсанты отказались от шкипера и систем слежения (AIS) при аренде яхты "Андромеда", использованной для подрыва "Северных потоков", сообщил в... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T00:37+0300

2026-11-05T00:37+0300

2026-11-05T00:37+0300

бизнес

германия

балтийское море

италия

дмитрий песков

северный поток - 2

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ГАМБУРГ, 5 ноя - ПРАЙМ. Предполагаемые диверсанты отказались от шкипера и систем слежения (AIS) при аренде яхты "Андромеда", использованной для подрыва "Северных потоков", сообщил в Высшем земельном суде Гамбурга выступающий в качестве свидетеля сотрудник федерального ведомства уголовной полиции ФРГ (ВКА), передает корреспондент РИА Новости. По его словам, диверсанты также настойчиво просили предоставить им генератор и надувную лодку. Однако чартерная компания не смогла обеспечить эти опции, и группа вышла в море без дополнительного оборудования. Свидетель также сообщил, что стандартное оснащение прогулочной яхты изначально не подходило для выполнения задач на глубине. Он, в частности, отметил, что штатная якорная цепь "Андромеды" имела длину всего около 30 метров, что было недостаточно для постановки на якорь в районе диверсии, где глубина Балтийского моря составляет порядка 80 метров. Кроме того, диверсантам пришлось самостоятельно решать проблему нехватки топлива. По словам свидетеля, объема встроенного бака яхты на 380 литров не хватало для намеченного ими маршрута, из-за чего они были вынуждены регулярно осуществлять дозаправку судна. Суд в Гамбурге завершил в среду третье заседание по уголовному делу о подрыве газопроводов "Северные потоки" в отношении предполагаемого руководителя диверсионной группы Сергея Кузнецова. Оно продолжалось около семи часов. Процесс по делу о подрыве "Северных потоков" начался в Гамбурге 14 октября, всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний до июня 2027 года. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

германия

балтийское море

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бизнес, германия, балтийское море, италия, дмитрий песков, северный поток - 2