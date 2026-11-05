https://1prime.ru/20261105/podryv-874965128.html

В Германии назвали последствия подрыва "Северных потоков"

В Германии назвали последствия подрыва "Северных потоков" - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Германии назвали последствия подрыва "Северных потоков"

Подрыв газопроводов "Северный поток" лишил Европу и, в частности, Германию возможности экстренно возобновить поставки российского газа в случае суровой зимы,... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T22:29+0300

2026-11-05T22:29+0300

2026-11-05T22:32+0300

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дмитрий песков

северный поток - 2

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ГАМБУРГ, 5 ноя - ПРАЙМ. Подрыв газопроводов "Северный поток" лишил Европу и, в частности, Германию возможности экстренно возобновить поставки российского газа в случае суровой зимы, заявил в Высшем земельном суде Гамбурга выступающий в качестве свидетеля представитель федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), передает корреспондент РИА Новости. Суд Гамбурга открыл в четверг четвертое заседание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, который обвиняется в координации диверсионной группы по подрыву газопроводов "Северный поток". В ходе слушаний представитель BNetzA доложил о ситуации с газоснабжением Германии до и после разрушения трубопроводов. Свидетель отметил, что до диверсии у Берлина оставалась техническая возможность оперативного возобновления импорта газа из России, что могло бы застраховать энергосистему страны на случай аномально низких зимних температур. Однако разрушение инфраструктуры полностью отсекло, по его словам, этот резервный вариант, превратив потенциально суровую зиму в вызов для Германии. "Если бы наступила по-настоящему холодная зима, еще неизвестно, как бы все сложилось. Я не хочу комментировать политические решения, но с "Северным потоком" мы могли бы рассчитывать на дополнительные поставки, а без него - нет", - сказал представитель BNetzA. Вслед за этим он фактически признал, что европейскую энергосистему в зимний период 2022-2023 годов спасла лишь теплая погода, которая позволила избежать критического истощения запасов в хранилищах. "Не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что Европа, а не только лишь одна Германия была бы обеспечена в полной мере газом в случае действительно холодной зимы", - резюмировал свидетель. Суд по уголовному делу в отношении Кузнецова начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года. Бывшего украинского военного задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины Кузнецов вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила ему обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

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газ, россия, германия, украина, европа, дмитрий песков, северный поток - 2