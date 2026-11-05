https://1prime.ru/20261105/poligon-874959730.html

В Мурманской области открыли учебный полигон для будущих горняков

В Мурманской области открыли учебный полигон для будущих горняков - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Мурманской области открыли учебный полигон для будущих горняков

Аналогов учебному полигону "Горизонт +530" для будущих горняков, который открылся на Расвумчоррском руднике в Мурманской области в четверг, нет ни в России, ни... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:46+0300

2026-11-05T19:46+0300

2026-11-05T19:47+0300

промышленность

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Аналогов учебному полигону "Горизонт +530" для будущих горняков, который открылся на Расвумчоррском руднике в Мурманской области в четверг, нет ни в России, ни за не пределами, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "На Расвумчоррском руднике "Апатита" заработал учебный полигон "Горизонт +530". Это не макет и не тренажер, а настоящие подземные выработки действующего рудника - больше полутора километров. Здесь горные машины, учебные классы и даже подземный мультимедийный центр. Аналогов нет ни в России, ни за ее пределами", - написал Чибис в соцсетях. По его словам, каждый год сюда будут приходить не менее 500 студентов колледжей и вузов. Здесь они изучат весь цикл добычи руды и смогут освоить одну из 10 горных специальностей. Открытие прошло в рамках всероссийского запуска новых площадок профобразования с участием президента России Владимира Путина. Полигон — часть большого проекта, в который "ФосАгро" вкладывает более трех миллиардов рублей. В рамках него в Апатитском филиале МАУ создаются 12 лабораторий, половина уже работает. "К сентябрю 2027 года построят общежитие на 200 мест, а набор студентов вырастет на 30%", - отметил Чибис. Глава региона добавил, что в этом году конкурс на горные специальности больше шести человек на место, а в заполярные колледжи поступили ребята из 67 регионов страны. При этом полигон открыт не только для студентов. Сюда будут приезжать школьники, а для гостей региона это новая точка промышленного туризма, отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, владимир путин