Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Мурманской области открыли учебный полигон для будущих горняков - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/poligon-874959730.html
В Мурманской области открыли учебный полигон для будущих горняков
В Мурманской области открыли учебный полигон для будущих горняков - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Мурманской области открыли учебный полигон для будущих горняков
Аналогов учебному полигону "Горизонт +530" для будущих горняков, который открылся на Расвумчоррском руднике в Мурманской области в четверг, нет ни в России, ни... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:46+0300
2026-11-05T19:47+0300
промышленность
россия
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874959730.jpg?1793897260
МУРМАНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Аналогов учебному полигону "Горизонт +530" для будущих горняков, который открылся на Расвумчоррском руднике в Мурманской области в четверг, нет ни в России, ни за не пределами, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "На Расвумчоррском руднике "Апатита" заработал учебный полигон "Горизонт +530". Это не макет и не тренажер, а настоящие подземные выработки действующего рудника - больше полутора километров. Здесь горные машины, учебные классы и даже подземный мультимедийный центр. Аналогов нет ни в России, ни за ее пределами", - написал Чибис в соцсетях. По его словам, каждый год сюда будут приходить не менее 500 студентов колледжей и вузов. Здесь они изучат весь цикл добычи руды и смогут освоить одну из 10 горных специальностей. Открытие прошло в рамках всероссийского запуска новых площадок профобразования с участием президента России Владимира Путина. Полигон — часть большого проекта, в который "ФосАгро" вкладывает более трех миллиардов рублей. В рамках него в Апатитском филиале МАУ создаются 12 лабораторий, половина уже работает. "К сентябрю 2027 года построят общежитие на 200 мест, а набор студентов вырастет на 30%", - отметил Чибис. Глава региона добавил, что в этом году конкурс на горные специальности больше шести человек на место, а в заполярные колледжи поступили ребята из 67 регионов страны. При этом полигон открыт не только для студентов. Сюда будут приезжать школьники, а для гостей региона это новая точка промышленного туризма, отметил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, владимир путин
Промышленность, РОССИЯ, Владимир Путин
19:46 05.11.2026 (обновлено: 19:47 05.11.2026)
 
В Мурманской области открыли учебный полигон для будущих горняков

Чибис: аналогов учебному полигону для горняков в Мурманской области в России нет

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МУРМАНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Аналогов учебному полигону "Горизонт +530" для будущих горняков, который открылся на Расвумчоррском руднике в Мурманской области в четверг, нет ни в России, ни за не пределами, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"На Расвумчоррском руднике "Апатита" заработал учебный полигон "Горизонт +530". Это не макет и не тренажер, а настоящие подземные выработки действующего рудника - больше полутора километров. Здесь горные машины, учебные классы и даже подземный мультимедийный центр. Аналогов нет ни в России, ни за ее пределами", - написал Чибис в соцсетях.
По его словам, каждый год сюда будут приходить не менее 500 студентов колледжей и вузов. Здесь они изучат весь цикл добычи руды и смогут освоить одну из 10 горных специальностей.
Открытие прошло в рамках всероссийского запуска новых площадок профобразования с участием президента России Владимира Путина.
Полигон — часть большого проекта, в который "ФосАгро" вкладывает более трех миллиардов рублей. В рамках него в Апатитском филиале МАУ создаются 12 лабораторий, половина уже работает. "К сентябрю 2027 года построят общежитие на 200 мест, а набор студентов вырастет на 30%", - отметил Чибис.
Глава региона добавил, что в этом году конкурс на горные специальности больше шести человек на место, а в заполярные колледжи поступили ребята из 67 регионов страны.
При этом полигон открыт не только для студентов. Сюда будут приезжать школьники, а для гостей региона это новая точка промышленного туризма, отметил он.
 
ПромышленностьРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала