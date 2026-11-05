https://1prime.ru/20261105/politika-874930096.html

Китай: политика "разори соседа" усугубит торговый дисбаланс

Китай: политика "разори соседа" усугубит торговый дисбаланс - 05.11.2026, ПРАЙМ

Китай: политика "разори соседа" усугубит торговый дисбаланс

Политика "разори соседа" и обобщение вопросов безопасности могут лишь усугубить торговый дисбаланс, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T06:35+0300

2026-11-05T06:35+0300

2026-11-05T06:35+0300

мировая экономика

китай

кнр

шанхай

дин сюэсян

госсовет

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874930096.jpg?1793849709

ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Политика "разори соседа" и обобщение вопросов безопасности могут лишь усугубить торговый дисбаланс, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. "Необходимо укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, а также способствовать достижению баланса путем устранения барьеров", - заявил Дин Сюэсян на открытии IX международного импортного ЭКСПО. По его словам, в условиях противоречий и трений, укрепление диалога и повышение взаимного доверия является правильным путем решения проблем. "Обобщение вопросов безопасности и подход "разори соседа" только усугубят торговый дисбаланс", - указал Дин Сюэсян. Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира. Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский ранее сообщил РИА Новости, что на нынешнем ЭКСПО будет около 100 российских компаний, из них более 60 - представят на стендах Российского экспортного центра продукцию пищевой промышленности и АПК, БАДы, технологии, косметику и бытовую химию, сувениры и логистические услуги.

китай

кнр

шанхай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, шанхай, дин сюэсян, госсовет