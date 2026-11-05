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Китай: политика "разори соседа" усугубит торговый дисбаланс
Китай: политика "разори соседа" усугубит торговый дисбаланс - 05.11.2026, ПРАЙМ
Китай: политика "разори соседа" усугубит торговый дисбаланс
Политика "разори соседа" и обобщение вопросов безопасности могут лишь усугубить торговый дисбаланс, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T06:35+0300
2026-11-05T06:35+0300
2026-11-05T06:35+0300
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ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Политика "разори соседа" и обобщение вопросов безопасности могут лишь усугубить торговый дисбаланс, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
"Необходимо укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, а также способствовать достижению баланса путем устранения барьеров", - заявил Дин Сюэсян на открытии IX международного импортного ЭКСПО.
По его словам, в условиях противоречий и трений, укрепление диалога и повышение взаимного доверия является правильным путем решения проблем.
"Обобщение вопросов безопасности и подход "разори соседа" только усугубят торговый дисбаланс", - указал Дин Сюэсян.
Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский ранее сообщил РИА Новости, что на нынешнем ЭКСПО будет около 100 российских компаний, из них более 60 - представят на стендах Российского экспортного центра продукцию пищевой промышленности и АПК, БАДы, технологии, косметику и бытовую химию, сувениры и логистические услуги.
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мировая экономика, китай, кнр, шанхай, дин сюэсян, госсовет
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Шанхай, Дин Сюэсян, Госсовет
Китай: политика "разори соседа" усугубит торговый дисбаланс
Вице-премьер Госсовета КНР: политика "разори соседа" усугубит торговый дисбаланс
ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Политика "разори соседа" и обобщение вопросов безопасности могут лишь усугубить торговый дисбаланс, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
"Необходимо укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, а также способствовать достижению баланса путем устранения барьеров", - заявил Дин Сюэсян на открытии IX международного импортного ЭКСПО.
По его словам, в условиях противоречий и трений, укрепление диалога и повышение взаимного доверия является правильным путем решения проблем.
"Обобщение вопросов безопасности и подход "разори соседа" только усугубят торговый дисбаланс", - указал Дин Сюэсян.
Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский ранее сообщил РИА Новости, что на нынешнем ЭКСПО будет около 100 российских компаний, из них более 60 - представят на стендах Российского экспортного центра продукцию пищевой промышленности и АПК, БАДы, технологии, косметику и бытовую химию, сувениры и логистические услуги.