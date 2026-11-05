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Посол рассказал о росте экспорта венгерской продукции в Россию

Посол рассказал о росте экспорта венгерской продукции в Россию - 05.11.2026, ПРАЙМ

Посол рассказал о росте экспорта венгерской продукции в Россию

Экспорт венгерской продукции в Россию в первой половине 2026 года несколько вырос, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T22:47+0300

2026-11-05T22:47+0300

2026-11-05T22:48+0300

россия

мировая экономика

венгрия

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БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Экспорт венгерской продукции в Россию в первой половине 2026 года несколько вырос, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов. "Экспорт венгерской продукции в Россию за первую половину этого года даже несколько подрос", - сказал Станиславов. По его словам, сотрудничество в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность, о котором неоднократно заявляло прошлое правительство Венгрии, продолжается на уровне хозяйствующих субъектов.

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