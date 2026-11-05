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Посол рассказал о росте экспорта венгерской продукции в Россию
Посол рассказал о росте экспорта венгерской продукции в Россию - 05.11.2026, ПРАЙМ
Посол рассказал о росте экспорта венгерской продукции в Россию
Экспорт венгерской продукции в Россию в первой половине 2026 года несколько вырос, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T22:47+0300
2026-11-05T22:47+0300
2026-11-05T22:48+0300
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БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Экспорт венгерской продукции в Россию в первой половине 2026 года несколько вырос, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов. "Экспорт венгерской продукции в Россию за первую половину этого года даже несколько подрос", - сказал Станиславов. По его словам, сотрудничество в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность, о котором неоднократно заявляло прошлое правительство Венгрии, продолжается на уровне хозяйствующих субъектов.
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РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ
Посол рассказал о росте экспорта венгерской продукции в Россию
Посол Станиславов: экспорт венгерской продукции в Россию в первой половине 2026 года вырос
БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Экспорт венгерской продукции в Россию в первой половине 2026 года несколько вырос, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
"Экспорт венгерской продукции в Россию за первую половину этого года даже несколько подрос", - сказал Станиславов.
По его словам, сотрудничество в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность, о котором неоднократно заявляло прошлое правительство Венгрии, продолжается на уровне хозяйствующих субъектов.