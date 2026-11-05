Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол рассказал о росте экспорта венгерской продукции в Россию - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/posol-874965936.html
Посол рассказал о росте экспорта венгерской продукции в Россию
Посол рассказал о росте экспорта венгерской продукции в Россию - 05.11.2026, ПРАЙМ
Посол рассказал о росте экспорта венгерской продукции в Россию
Экспорт венгерской продукции в Россию в первой половине 2026 года несколько вырос, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T22:47+0300
2026-11-05T22:48+0300
россия
мировая экономика
венгрия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874965936.jpg?1793908112
БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Экспорт венгерской продукции в Россию в первой половине 2026 года несколько вырос, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов. "Экспорт венгерской продукции в Россию за первую половину этого года даже несколько подрос", - сказал Станиславов. По его словам, сотрудничество в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность, о котором неоднократно заявляло прошлое правительство Венгрии, продолжается на уровне хозяйствующих субъектов.
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, венгрия
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ
22:47 05.11.2026 (обновлено: 22:48 05.11.2026)
 
Посол рассказал о росте экспорта венгерской продукции в Россию

Посол Станиславов: экспорт венгерской продукции в Россию в первой половине 2026 года вырос

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Экспорт венгерской продукции в Россию в первой половине 2026 года несколько вырос, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
"Экспорт венгерской продукции в Россию за первую половину этого года даже несколько подрос", - сказал Станиславов.
По его словам, сотрудничество в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность, о котором неоднократно заявляло прошлое правительство Венгрии, продолжается на уровне хозяйствующих субъектов.
 
РОССИЯМировая экономикаВЕНГРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала