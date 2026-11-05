https://1prime.ru/20261105/posolstvo-874958972.html

Посольство в Финляндии прокомментировало приговор российскому капитану

Посольство в Финляндии прокомментировало приговор российскому капитану - 05.11.2026, ПРАЙМ

Посольство в Финляндии прокомментировало приговор российскому капитану

Обнародованный в Финляндии приговор российскому капитану судна Fitburg вызывает недоумение, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:29+0300

2026-11-05T19:29+0300

2026-11-05T20:15+0300

россия

общество

хельсинки

финляндия

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Обнародованный в Финляндии приговор российскому капитану судна Fitburg вызывает недоумение, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. Окружной суд Хельсинки в четверг приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к 3,5 года лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. "Обнародованный сегодня вердикт суда города Хельсинки вызывает недоумение", - сообщили в диппредставительстве.Посольство подчеркнули, что рассмотрение дела вряд ли можно назвать объективным и непредвзятым на фоне царящей в стране антироссийской истерии."Подсудность дела финскому праву противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву, поскольку инцидент 31 декабря 2025 года, вину в котором возлагают на команду сухогруза, произошел за пределами территориальных вод Финляндии", - заявили в диппредставительстве.В дипмиссии добавили, что продолжат оказывать всемерное содействие российским гражданам, с которыми у них на протяжении почти года поддерживались постоянные тесные контакты."Процесс еще не закончен, адвокаты капитана судна А.В.Максименко и боцмана В.С.Магжидова будут опротестовывать данное решение", - отметили в посольстве.Российский капитан судна и боцман - гражданин Азербайджана - обвинялись в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. Прокуроры запросили для них не менее 2,5 года лишения свободы. Капитан судна отверг предъявленные ему обвинения.Грузовое судно Finburg, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин с восемью гражданами России в составе экипажа, было задержано финскими правоохранителями по подозрению в повреждении подводных кабелей в Финском заливе. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина - капитан и два помощника - оставались в стране под запретом на выезд.

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россия, общество , хельсинки, финляндия, финский залив