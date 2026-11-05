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Президент Туркмении открыл автомобильную дорогу до границы с Казахстаном
Президент Туркмении открыл автомобильную дорогу до границы с Казахстаном - 05.11.2026, ПРАЙМ
Президент Туркмении открыл автомобильную дорогу до границы с Казахстаном
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов открыл автомобильную дорогу от города Туркменбаши на побережье Каспийского моря до границы с Казахстаном, сообщила... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T09:08+0300
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АШХАБАД, 5 ноя – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов открыл автомобильную дорогу от города Туркменбаши на побережье Каспийского моря до границы с Казахстаном, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
По данным издания, в эксплуатацию введен 44-километровый участок Гарабогаз – приграничная зона. Фундамент автодороги Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана был заложен в прошлом году.
"Эта дорожно-транспортная инфраструктура, представляющая собой часть международного транспортного коридора Север – Юг, станет ключевым звеном международно значимых транспортных маршрутов", – приводит издание слова президента.
Кроме того, глава государства принял участие в закладке автомобильной магистрали Ашхабад – Дашогуз. Дашогуз расположен на севере страны, вблизи границы с Узбекистаном. Протяженность новой трассы составит 550 километров, она также станет звеном коридора "Север – Юг".
"Сегодня мы даем старт строительству автомобильной магистрали Ашхабад – Дашогуз, призванной стать ключевым звеном перспективного транспортного коридора по маршруту Север – Юг. Прокладка этой магистрали, которая соединит северный регион нашей страны со столицей, позволит повысить транспортно-транзитный потенциал и обеспечить безопасность транспортного сообщения, а также значительно повысить объемы товарооборота, транспортных и пассажирских потоков между соседними государствами", – добавил он.
Международный транспортный коридор "Север – Юг" связывает страны Северной Европы и Россию с Ираном, странами Персидского залива и Индией через Азербайджан. Транспортный коридор "Восток – Запад", также известный как Средний коридор или Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), соединяет Китай с Турцией и странами Евросоюза через Азербайджан, Грузию и Казахстан.
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бизнес, мировая экономика, казахстан, ашхабад, азербайджан, сердар бердымухамедов, ес
Бизнес, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Ашхабад, АЗЕРБАЙДЖАН, Сердар Бердымухамедов, ЕС
Президент Туркмении открыл автомобильную дорогу до границы с Казахстаном
Президент Туркмении Бердымухамедов открыл автомобильную дорогу до границы с Казахстаном
АШХАБАД, 5 ноя – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов открыл автомобильную дорогу от города Туркменбаши на побережье Каспийского моря до границы с Казахстаном, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
По данным издания, в эксплуатацию введен 44-километровый участок Гарабогаз – приграничная зона. Фундамент автодороги Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана был заложен в прошлом году.
"Эта дорожно-транспортная инфраструктура, представляющая собой часть международного транспортного коридора Север – Юг, станет ключевым звеном международно значимых транспортных маршрутов", – приводит издание слова президента.
Кроме того, глава государства принял участие в закладке автомобильной магистрали Ашхабад – Дашогуз. Дашогуз расположен на севере страны, вблизи границы с Узбекистаном. Протяженность новой трассы составит 550 километров, она также станет звеном коридора "Север – Юг".
"Сегодня мы даем старт строительству автомобильной магистрали Ашхабад – Дашогуз, призванной стать ключевым звеном перспективного транспортного коридора по маршруту Север – Юг. Прокладка этой магистрали, которая соединит северный регион нашей страны со столицей, позволит повысить транспортно-транзитный потенциал и обеспечить безопасность транспортного сообщения, а также значительно повысить объемы товарооборота, транспортных и пассажирских потоков между соседними государствами", – добавил он.
Международный транспортный коридор "Север – Юг" связывает страны Северной Европы и Россию с Ираном, странами Персидского залива и Индией через Азербайджан. Транспортный коридор "Восток – Запад", также известный как Средний коридор или Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), соединяет Китай с Турцией и странами Евросоюза через Азербайджан, Грузию и Казахстан.