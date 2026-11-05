https://1prime.ru/20261105/prezident-874933365.html

Президент Туркмении открыл автомобильную дорогу до границы с Казахстаном

Президент Туркмении открыл автомобильную дорогу до границы с Казахстаном - 05.11.2026, ПРАЙМ

Президент Туркмении открыл автомобильную дорогу до границы с Казахстаном

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов открыл автомобильную дорогу от города Туркменбаши на побережье Каспийского моря до границы с Казахстаном, сообщила... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T09:08+0300

2026-11-05T09:08+0300

2026-11-05T09:08+0300

бизнес

мировая экономика

казахстан

ашхабад

азербайджан

сердар бердымухамедов

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874933365.jpg?1793858934

АШХАБАД, 5 ноя – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов открыл автомобильную дорогу от города Туркменбаши на побережье Каспийского моря до границы с Казахстаном, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". По данным издания, в эксплуатацию введен 44-километровый участок Гарабогаз – приграничная зона. Фундамент автодороги Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана был заложен в прошлом году. "Эта дорожно-транспортная инфраструктура, представляющая собой часть международного транспортного коридора Север – Юг, станет ключевым звеном международно значимых транспортных маршрутов", – приводит издание слова президента. Кроме того, глава государства принял участие в закладке автомобильной магистрали Ашхабад – Дашогуз. Дашогуз расположен на севере страны, вблизи границы с Узбекистаном. Протяженность новой трассы составит 550 километров, она также станет звеном коридора "Север – Юг". "Сегодня мы даем старт строительству автомобильной магистрали Ашхабад – Дашогуз, призванной стать ключевым звеном перспективного транспортного коридора по маршруту Север – Юг. Прокладка этой магистрали, которая соединит северный регион нашей страны со столицей, позволит повысить транспортно-транзитный потенциал и обеспечить безопасность транспортного сообщения, а также значительно повысить объемы товарооборота, транспортных и пассажирских потоков между соседними государствами", – добавил он. Международный транспортный коридор "Север – Юг" связывает страны Северной Европы и Россию с Ираном, странами Персидского залива и Индией через Азербайджан. Транспортный коридор "Восток – Запад", также известный как Средний коридор или Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), соединяет Китай с Турцией и странами Евросоюза через Азербайджан, Грузию и Казахстан.

казахстан

ашхабад

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, казахстан, ашхабад, азербайджан, сердар бердымухамедов, ес