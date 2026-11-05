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Чистая прибыль ArcelorMittal за 3 квартала сократилась в 3,4 раза - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль ArcelorMittal за 3 квартала сократилась в 3,4 раза
Чистая прибыль ArcelorMittal за 3 квартала сократилась в 3,4 раза - 05.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль ArcelorMittal за 3 квартала сократилась в 3,4 раза
Чистая прибыль металлургического гиганта ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, за первые три квартала сократилась в 3,4 раза в годовом... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T09:48+0300
2026-11-05T09:48+0300
бизнес
люксембург
arcelormittal
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль металлургического гиганта ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, за первые три квартала сократилась в 3,4 раза в годовом выражении и составила 867 миллионов долларов, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию опустилась до 1,14 доллара с 3,88 доллара год назад. Выручка при этом выросла, на 5% - до 48,684 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала чистый убыток, приходящийся на акционеров, ArcelorMittal, составил 391 миллион долларов после прибыли в 377 миллионов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,52 доллара после прибыли в 0,49 доллара годом ранее. А квартальная выручка компании выросла на 5,2% - до 16,466 миллиарда долларов. В январе-сентябре компания увеличила добычу железной руды на 19,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 35,7 миллиона тонн, в третьем квартале – также на 19,8%, до 12,1 миллиона. Выплавка нерафинированной стали сократилась на 3,5% в годовом выражении, до 41,3 миллиона тонн, в третьем квартале - слабо выросла (на 0,7%), до 13,7 миллиона тонн. ArcelorMittal - одна из крупнейших металлургических компаний мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. Производство компании располагается в 14 странах, штат компании - около 125 тысяч сотрудников.
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бизнес, люксембург, arcelormittal
Бизнес, ЛЮКСЕМБУРГ, ArcelorMittal
09:48 05.11.2026
 
Чистая прибыль ArcelorMittal за 3 квартала сократилась в 3,4 раза

Чистая прибыль ArcelorMittal за три квартала сократилась в 3,4 раза

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль металлургического гиганта ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, за первые три квартала сократилась в 3,4 раза в годовом выражении и составила 867 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию опустилась до 1,14 доллара с 3,88 доллара год назад. Выручка при этом выросла, на 5% - до 48,684 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала чистый убыток, приходящийся на акционеров, ArcelorMittal, составил 391 миллион долларов после прибыли в 377 миллионов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,52 доллара после прибыли в 0,49 доллара годом ранее. А квартальная выручка компании выросла на 5,2% - до 16,466 миллиарда долларов.
В январе-сентябре компания увеличила добычу железной руды на 19,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 35,7 миллиона тонн, в третьем квартале – также на 19,8%, до 12,1 миллиона.
Выплавка нерафинированной стали сократилась на 3,5% в годовом выражении, до 41,3 миллиона тонн, в третьем квартале - слабо выросла (на 0,7%), до 13,7 миллиона тонн.
ArcelorMittal - одна из крупнейших металлургических компаний мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. Производство компании располагается в 14 странах, штат компании - около 125 тысяч сотрудников.
 
БизнесЛЮКСЕМБУРГArcelorMittal
 
 
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