https://1prime.ru/20261105/pribyl-874934474.html

Чистая прибыль ArcelorMittal за 3 квартала сократилась в 3,4 раза

Чистая прибыль ArcelorMittal за 3 квартала сократилась в 3,4 раза - 05.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль ArcelorMittal за 3 квартала сократилась в 3,4 раза

Чистая прибыль металлургического гиганта ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, за первые три квартала сократилась в 3,4 раза в годовом... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T09:48+0300

2026-11-05T09:48+0300

2026-11-05T09:48+0300

бизнес

люксембург

arcelormittal

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль металлургического гиганта ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, за первые три квартала сократилась в 3,4 раза в годовом выражении и составила 867 миллионов долларов, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию опустилась до 1,14 доллара с 3,88 доллара год назад. Выручка при этом выросла, на 5% - до 48,684 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала чистый убыток, приходящийся на акционеров, ArcelorMittal, составил 391 миллион долларов после прибыли в 377 миллионов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,52 доллара после прибыли в 0,49 доллара годом ранее. А квартальная выручка компании выросла на 5,2% - до 16,466 миллиарда долларов. В январе-сентябре компания увеличила добычу железной руды на 19,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 35,7 миллиона тонн, в третьем квартале – также на 19,8%, до 12,1 миллиона. Выплавка нерафинированной стали сократилась на 3,5% в годовом выражении, до 41,3 миллиона тонн, в третьем квартале - слабо выросла (на 0,7%), до 13,7 миллиона тонн. ArcelorMittal - одна из крупнейших металлургических компаний мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. Производство компании располагается в 14 странах, штат компании - около 125 тысяч сотрудников.

люксембург

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бизнес, люксембург, arcelormittal