Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль датской транспортной компании выросла в 1,5 раза - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/pribyl-874936220.html
Чистая прибыль датской транспортной компании выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль датской транспортной компании выросла в 1,5 раза - 05.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль датской транспортной компании выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль датской транспортной компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk), приходящаяся на головную компанию, по итогам первых трех кварталов составила 4,3... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T10:51+0300
2026-11-05T10:51+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874936220.jpg?1793865119
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль датской транспортной компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk), приходящаяся на головную компанию, по итогам первых трех кварталов составила 4,3 миллиарда долларов, что в полтора раза выше показателя годичной давности, следует из ее финансовой отчетности. Показатель EBITDA составил 9,455 миллиарда долларов, что на 22,9% выше в годовом выражении. Выручка компании выросла на 15,2%, до 46,822 миллиарда долларов. В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, подскочила примерно в три раза, до 2,986 миллиарда долларов. Показатель EBITDA вырос в 1,8 раза в годовом выражении, до 4,71 миллиарда долларов. Выручка поднялась на 27,4%, до 18,095 миллиарда. В том числе подразделение Ocean, специализирующееся на контейнерных перевозках, увеличило квартальную выручку на 37%, до 12,577 миллиарда долларов, выручка Logistics & Services поднялась на 12,7%, до 4,488 миллиарда, Terminals - увеличилась на 4,9%, до 1,519 миллиарда долларов. Прогноз базового показателя EBITDA на текущий год был повышен до 14-14,5 миллиарда долларов с ожидавшихся в августе 10,5-12,5 миллиарда. Компания A.P. Moller-Maersk A/S, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Управляет 60 терминалами в 35 странах. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
10:51 05.11.2026
 
Чистая прибыль датской транспортной компании выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль Moller-Maersk за январь-сентябрь выросла в 1,5 раза

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль датской транспортной компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk), приходящаяся на головную компанию, по итогам первых трех кварталов составила 4,3 миллиарда долларов, что в полтора раза выше показателя годичной давности, следует из ее финансовой отчетности.
Показатель EBITDA составил 9,455 миллиарда долларов, что на 22,9% выше в годовом выражении. Выручка компании выросла на 15,2%, до 46,822 миллиарда долларов.
В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, подскочила примерно в три раза, до 2,986 миллиарда долларов. Показатель EBITDA вырос в 1,8 раза в годовом выражении, до 4,71 миллиарда долларов. Выручка поднялась на 27,4%, до 18,095 миллиарда.
В том числе подразделение Ocean, специализирующееся на контейнерных перевозках, увеличило квартальную выручку на 37%, до 12,577 миллиарда долларов, выручка Logistics & Services поднялась на 12,7%, до 4,488 миллиарда, Terminals - увеличилась на 4,9%, до 1,519 миллиарда долларов.
Прогноз базового показателя EBITDA на текущий год был повышен до 14-14,5 миллиарда долларов с ожидавшихся в августе 10,5-12,5 миллиарда.
Компания A.P. Moller-Maersk A/S, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Управляет 60 терминалами в 35 странах. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала