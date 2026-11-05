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Чистая прибыль датской транспортной компании выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль датской транспортной компании выросла в 1,5 раза - 05.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль датской транспортной компании выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль датской транспортной компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk), приходящаяся на головную компанию, по итогам первых трех кварталов составила 4,3... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T10:51+0300

2026-11-05T10:51+0300

2026-11-05T10:51+0300

бизнес

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль датской транспортной компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk), приходящаяся на головную компанию, по итогам первых трех кварталов составила 4,3 миллиарда долларов, что в полтора раза выше показателя годичной давности, следует из ее финансовой отчетности. Показатель EBITDA составил 9,455 миллиарда долларов, что на 22,9% выше в годовом выражении. Выручка компании выросла на 15,2%, до 46,822 миллиарда долларов. В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, подскочила примерно в три раза, до 2,986 миллиарда долларов. Показатель EBITDA вырос в 1,8 раза в годовом выражении, до 4,71 миллиарда долларов. Выручка поднялась на 27,4%, до 18,095 миллиарда. В том числе подразделение Ocean, специализирующееся на контейнерных перевозках, увеличило квартальную выручку на 37%, до 12,577 миллиарда долларов, выручка Logistics & Services поднялась на 12,7%, до 4,488 миллиарда, Terminals - увеличилась на 4,9%, до 1,519 миллиарда долларов. Прогноз базового показателя EBITDA на текущий год был повышен до 14-14,5 миллиарда долларов с ожидавшихся в августе 10,5-12,5 миллиарда. Компания A.P. Moller-Maersk A/S, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Управляет 60 терминалами в 35 странах. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек.

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