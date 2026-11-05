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Чистая прибыль Sony в I полугодии финансового года выросла на 32,2%

Чистая прибыль Sony в I полугодии финансового года выросла на 32,2% - 05.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Sony в I полугодии финансового года выросла на 32,2%

Чистая прибыль производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия текущего финансового года,... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T11:07+0300

2026-11-05T11:07+0300

2026-11-05T11:15+0300

финансы

sony

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия текущего финансового года, завершившегося 30 сентября, поднялась на 32,2% в годовом выражении – до 791,764 миллиарда иен (около 5 миллиардов долларов), следует из отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на акцию выросла до 134,3 иены (0,85 доллара) с 99,22 иены (0,6 доллара) в аналогичном периоде прошлого финансового года. Выручка Sony поднялась на 9,4% в годовом выражении - до 6,267 триллиона иен (40 миллиардов долларов). Во втором квартале финансового года чистая прибыль компании увеличилась на 24,2% в годовом выражении и достигла 449,603 миллиарда иен (2,9 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию выросла до 76,88 иены (0,5 доллара) с 60,48 иены (0,38 доллара) годом ранее. Квартальная выручка Sony выросла на 10,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 3,429 триллиона иен (21,7 миллиарда долларов). Компания прогнозирует, что по итогам всего финансового года ее чистая прибыль составит 1,33 триллиона иен по сравнению с прогнозом июля в 1,21 триллиона иен. Выручка по итогам текущего финансового года, согласно прогнозу, составит 13 триллионов иен по сравнению с июльским прогнозом в 12,5 триллиона. Sony Corporation - одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, sony