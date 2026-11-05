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Прибыль Emirates за первое полугодие снизилась на 66%

Прибыль Emirates за первое полугодие снизилась на 66% - 05.11.2026, ПРАЙМ

Прибыль Emirates за первое полугодие снизилась на 66%

Прибыль крупнейшей эмиратской авиакомпании Emirates за апрель-сентябрь 2026 года снизилась на 66%, до 4,1 миллиарда дирхамов ОАЭ (1,1 миллиарда долларов США),... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T13:23+0300

2026-11-05T13:23+0300

2026-11-05T13:23+0300

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ДУБАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Прибыль крупнейшей эмиратской авиакомпании Emirates за апрель-сентябрь 2026 года снизилась на 66%, до 4,1 миллиарда дирхамов ОАЭ (1,1 миллиарда долларов США), сообщается в пресс-релизе авиакомпании. "Прибыль за первое полугодие до налогообложения составила 4,1 млрд дирхамов ОАЭ (1,1 млрд долларов США), что на 66% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в заявлении Emirates. В качестве главных трудностей в первом полугодии 2026-2027 финансового года авиакомпания упомянула периодические ограничения и закрытия воздушного пространства и запреты на поездки со стороны правительств ряда стран. Согласно пресс-релизу, за период с 1 апреля по 30 сентября 2026 года авиакомпания Emirates перевезла 21,8 миллиона пассажиров, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 30 сентября Emirates на 91% восстановила свою маршрутную сеть, существовавшую до сбоев в авиасообщении, отмечает компания.

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