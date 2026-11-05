https://1prime.ru/20261105/problemy-874944470.html

В Суэцком канале отбуксировали танкер, у которого возникли проблемы

В Суэцком канале отбуксировали танкер, у которого возникли проблемы - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Суэцком канале отбуксировали танкер, у которого возникли проблемы

Танкер, у которого возникли неполадки с двигателем у берегов Эль-Аламейна в Средиземном море, отбуксировали к Порт-Саиду, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:30+0300

2026-11-05T14:30+0300

2026-11-05T14:30+0300

бизнес

суэцкий канал

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874944470.jpg?1793878246

КАИР, 5 ноя - ПРАЙМ. Танкер, у которого возникли неполадки с двигателем у берегов Эль-Аламейна в Средиземном море, отбуксировали к Порт-Саиду, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Суэцкого канала. "Успешно проведена операция по буксировке танкера M/T ALYSSUM, у которого возникли неполадки с двигателем у берегов Эль-Аламейна в Средиземном море. Танкер отбуксирован к Порт-Саиду, где его отремонтируют", - сообщили в пресс-службе. Танкер длиной в 182 метра ходит под флагом РФ, следует из открытых данных порталов слежения за судами. Буксир преодолел более 180 морских миль. Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа отметил, что специалисты канала готовы оказывать помощь экипажам как в самом канале, так и за его пределами.

суэцкий канал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, суэцкий канал