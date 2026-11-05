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В Суэцком канале отбуксировали танкер, у которого возникли проблемы - 05.11.2026, ПРАЙМ
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В Суэцком канале отбуксировали танкер, у которого возникли проблемы
В Суэцком канале отбуксировали танкер, у которого возникли проблемы - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Суэцком канале отбуксировали танкер, у которого возникли проблемы
Танкер, у которого возникли неполадки с двигателем у берегов Эль-Аламейна в Средиземном море, отбуксировали к Порт-Саиду, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:30+0300
2026-11-05T14:30+0300
бизнес
суэцкий канал
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КАИР, 5 ноя - ПРАЙМ. Танкер, у которого возникли неполадки с двигателем у берегов Эль-Аламейна в Средиземном море, отбуксировали к Порт-Саиду, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Суэцкого канала. "Успешно проведена операция по буксировке танкера M/T ALYSSUM, у которого возникли неполадки с двигателем у берегов Эль-Аламейна в Средиземном море. Танкер отбуксирован к Порт-Саиду, где его отремонтируют", - сообщили в пресс-службе. Танкер длиной в 182 метра ходит под флагом РФ, следует из открытых данных порталов слежения за судами. Буксир преодолел более 180 морских миль. Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа отметил, что специалисты канала готовы оказывать помощь экипажам как в самом канале, так и за его пределами.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
бизнес, суэцкий канал
Бизнес, Суэцкий канал
14:30 05.11.2026
 
В Суэцком канале отбуксировали танкер, у которого возникли проблемы

Танкер, у которого возникли неполадки с двигателем, отбуксировали к Порт-Саиду

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КАИР, 5 ноя - ПРАЙМ. Танкер, у которого возникли неполадки с двигателем у берегов Эль-Аламейна в Средиземном море, отбуксировали к Порт-Саиду, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Суэцкого канала.
"Успешно проведена операция по буксировке танкера M/T ALYSSUM, у которого возникли неполадки с двигателем у берегов Эль-Аламейна в Средиземном море. Танкер отбуксирован к Порт-Саиду, где его отремонтируют", - сообщили в пресс-службе.
Танкер длиной в 182 метра ходит под флагом РФ, следует из открытых данных порталов слежения за судами.
Буксир преодолел более 180 морских миль. Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа отметил, что специалисты канала готовы оказывать помощь экипажам как в самом канале, так и за его пределами.
 
БизнесСуэцкий канал
 
 
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