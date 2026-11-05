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Обрабатывающие производства Москвы за три квартала выросли на 7,8%

Обрабатывающие производства Москвы за три квартала выросли на 7,8% - 05.11.2026, ПРАЙМ

Обрабатывающие производства Москвы за три квартала выросли на 7,8%

Обрабатывающие производства Москвы за три квартала 2026 года выросли на 7,8% по сравнению с тем же периодом 2025 года, рассказал министр правительства Москвы,... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T11:43+0300

2026-11-05T11:43+0300

2026-11-05T11:43+0300

промышленность

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Обрабатывающие производства Москвы за три квартала 2026 года выросли на 7,8% по сравнению с тем же периодом 2025 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов. По его словам, в городе работает 4740 предприятий, на которых трудятся 767 тысяч человек - это почти каждый десятый занятый в экономике столицы и каждый девятый промышленник страны. "Промышленность растет. За три квартала 2026 года обрабатывающие производства Москвы выросли на 7,8% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Хороший, стабильный рост, который мы наблюдаем из года в год", - сказал Гарбузов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что в последние годы доля высокотехнологичных товаров растет. В 2020 году она составляла 30% выручки московской промышленности, сейчас — почти 40%, а через четыре года почти половина продукции московской промышленности будет связана с инновациями и самыми передовыми технологиями.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, москва