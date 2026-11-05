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Производство лекарств в Москве выросло на 3,4%

Производство лекарств в Москве выросло на 3,4% - 05.11.2026, ПРАЙМ

Производство лекарств в Москве выросло на 3,4%

Производство лекарств в Москве выросло на 3,4% за девять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам руководитель... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T12:17+0300

2026-11-05T12:17+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Производство лекарств в Москве выросло на 3,4% за девять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. "В январе-сентябре производство лекарств в столице выросло на 3,4% к аналогичному периоду 2025 года. Сегодня в этой сфере работают более 100 московских предприятий. При поддержке города они расширяют производственные мощности, проводят технологическое перевооружение и наращивают выпуск препаратов, в том числе для лечения тяжелых и хронических заболеваний", - рассказал Гарбузов. По его словам, наиболее заметно за девять месяцев увеличилось производство лекарств для лечения органов дыхания - на 36,3%. Выпуск препаратов для сердечно-сосудистой системы вырос на 26,4%, средств, влияющих на кроветворение и кровь, - на 26,3%, а лекарств для лечения нервной системы - на 5%. Столичные предприятия также производят препараты для терапии онкологических заболеваний и сахарного диабета, обезболивающие средства, антибиотики и вакцины.

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бизнес, россия, москва