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Производство лекарств в Москве выросло на 3,4%
Производство лекарств в Москве выросло на 3,4% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Производство лекарств в Москве выросло на 3,4%
Производство лекарств в Москве выросло на 3,4% за девять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам руководитель... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T12:17+0300
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бизнес
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москва
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Производство лекарств в Москве выросло на 3,4% за девять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"В январе-сентябре производство лекарств в столице выросло на 3,4% к аналогичному периоду 2025 года. Сегодня в этой сфере работают более 100 московских предприятий. При поддержке города они расширяют производственные мощности, проводят технологическое перевооружение и наращивают выпуск препаратов, в том числе для лечения тяжелых и хронических заболеваний", - рассказал Гарбузов.
По его словам, наиболее заметно за девять месяцев увеличилось производство лекарств для лечения органов дыхания - на 36,3%. Выпуск препаратов для сердечно-сосудистой системы вырос на 26,4%, средств, влияющих на кроветворение и кровь, - на 26,3%, а лекарств для лечения нервной системы - на 5%.
Столичные предприятия также производят препараты для терапии онкологических заболеваний и сахарного диабета, обезболивающие средства, антибиотики и вакцины.
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бизнес, россия, москва
Производство лекарств в Москве выросло на 3,4%
Производство лекарств в Москве выросло на 3,4% за девять месяцев 2026 года
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Производство лекарств в Москве выросло на 3,4% за девять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"В январе-сентябре производство лекарств в столице выросло на 3,4% к аналогичному периоду 2025 года. Сегодня в этой сфере работают более 100 московских предприятий. При поддержке города они расширяют производственные мощности, проводят технологическое перевооружение и наращивают выпуск препаратов, в том числе для лечения тяжелых и хронических заболеваний", - рассказал Гарбузов.
По его словам, наиболее заметно за девять месяцев увеличилось производство лекарств для лечения органов дыхания - на 36,3%. Выпуск препаратов для сердечно-сосудистой системы вырос на 26,4%, средств, влияющих на кроветворение и кровь, - на 26,3%, а лекарств для лечения нервной системы - на 5%.
Столичные предприятия также производят препараты для терапии онкологических заболеваний и сахарного диабета, обезболивающие средства, антибиотики и вакцины.