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Протесты в Бангладеш могут привести к дефициту одежды в Европе
Протесты в Бангладеш могут привести к дефициту одежды в Европе - 05.11.2026, ПРАЙМ
Протесты в Бангладеш могут привести к дефициту одежды в Европе
Протесты на швейных фабриках Бангладеш могут привести к дефициту одежды в европейских магазинах, предупредил руководитель одной из международных закупочных... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:03+0300
2026-11-05T14:03+0300
2026-11-05T14:03+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Протесты на швейных фабриках Бангладеш могут привести к дефициту одежды в европейских магазинах, предупредил руководитель одной из международных закупочных компаний в беседе с изданием Financial Express.
"Несколько европейских брендов уже испытывают давление... Если беспорядки продолжатся в течение недели, на полках розничных магазинов в нескольких категориях одежды может возникнуть дефицит товаров", - сказал он в беседе с изданием.
Бренды, по его словам, могут отменить заказы, если фабрики не уложатся в сроки поставок. Он напомнил, что ноябрь и декабрь - пик продаж для розничных сетей.
Часть зарубежных покупателей уже рассматривает перенос части заказов в Индию и Вьетнам, а также в Египет и Индонезию.
Протесты на швейных фабриках начались в воскресенье, когда правительство Бангладеш объявило о создании новой комиссии по пересмотру зарплат. Рабочие требуют повысить минимальную зарплату до 30 тысяч така в месяц (примерно 240 долларов). Как сообщает издание Daily Star, в тот день забастовку объявили как минимум 529 фабрик, в Дакке полиция задержала 30 человек.
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бизнес, мировая экономика, бангладеш, индия, вьетнам
Бизнес, Мировая экономика, Бангладеш, ИНДИЯ, ВЬЕТНАМ
Протесты в Бангладеш могут привести к дефициту одежды в Европе
FT: протесты на швейных фабриках Бангладеш могут привести к дефициту одежды в Европе
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Протесты на швейных фабриках Бангладеш могут привести к дефициту одежды в европейских магазинах, предупредил руководитель одной из международных закупочных компаний в беседе с изданием Financial Express.
"Несколько европейских брендов уже испытывают давление... Если беспорядки продолжатся в течение недели, на полках розничных магазинов в нескольких категориях одежды может возникнуть дефицит товаров", - сказал он в беседе с изданием.
Бренды, по его словам, могут отменить заказы, если фабрики не уложатся в сроки поставок. Он напомнил, что ноябрь и декабрь - пик продаж для розничных сетей.
Часть зарубежных покупателей уже рассматривает перенос части заказов в Индию и Вьетнам, а также в Египет и Индонезию.
Протесты на швейных фабриках начались в воскресенье, когда правительство Бангладеш объявило о создании новой комиссии по пересмотру зарплат. Рабочие требуют повысить минимальную зарплату до 30 тысяч така в месяц (примерно 240 долларов). Как сообщает издание Daily Star, в тот день забастовку объявили как минимум 529 фабрик, в Дакке полиция задержала 30 человек.