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Протесты в Бангладеш могут привести к дефициту одежды в Европе

Протесты в Бангладеш могут привести к дефициту одежды в Европе - 05.11.2026, ПРАЙМ

Протесты в Бангладеш могут привести к дефициту одежды в Европе

Протесты на швейных фабриках Бангладеш могут привести к дефициту одежды в европейских магазинах, предупредил руководитель одной из международных закупочных... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:03+0300

2026-11-05T14:03+0300

2026-11-05T14:03+0300

бизнес

мировая экономика

бангладеш

индия

вьетнам

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Протесты на швейных фабриках Бангладеш могут привести к дефициту одежды в европейских магазинах, предупредил руководитель одной из международных закупочных компаний в беседе с изданием Financial Express. "Несколько европейских брендов уже испытывают давление... Если беспорядки продолжатся в течение недели, на полках розничных магазинов в нескольких категориях одежды может возникнуть дефицит товаров", - сказал он в беседе с изданием. Бренды, по его словам, могут отменить заказы, если фабрики не уложатся в сроки поставок. Он напомнил, что ноябрь и декабрь - пик продаж для розничных сетей. Часть зарубежных покупателей уже рассматривает перенос части заказов в Индию и Вьетнам, а также в Египет и Индонезию. Протесты на швейных фабриках начались в воскресенье, когда правительство Бангладеш объявило о создании новой комиссии по пересмотру зарплат. Рабочие требуют повысить минимальную зарплату до 30 тысяч така в месяц (примерно 240 долларов). Как сообщает издание Daily Star, в тот день забастовку объявили как минимум 529 фабрик, в Дакке полиция задержала 30 человек.

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бизнес, мировая экономика, бангладеш, индия, вьетнам