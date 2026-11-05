Политика дала зеленый свет, биткоин совершил мощный рывок

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. В среду, 4 ноября, крипторынок продемонстрировал впечатляющую динамику, закрыв торги в уверенном плюсе. Биткоин подорожал на 3,94% до 80 504 долларов, а эфириум — на 6,59% до 2 424 долларов. Биткоин совершил мощный рывок, преодолев отметку 80 000 долларов и достигнув внутридневного максимума 81 196 долларов, что составляет прирост 7,21% от локального минимума 75 736 долларов.Отскок стал результатом сочетания макроэкономических сдвигов и технической картины. Первоначальное снижение до 75 736 долларов произошло из-за срабатывания стоп-лоссов, но затем рынок развернулся, сметая продавцов.Главным макроэкономическим драйвером выступило ослабление доллара и падение доходности облигаций после победы демократов на промежуточных выборах, что исторически поддерживает рисковые активы. Политическая неопределенность ушла, и участники рынка ожидают более предсказуемой фискальной политики. Технически рост был усилен закрытием коротких позиций: каскадное закрытие коротких позиций и маржинальные требования спровоцировали принудительные покупки. За сутки было ликвидировано позиций на 820,93 миллиона долларов, из которых 580,37 миллиона пришлось на короткие.Несмотря на внушительный отскок, фундаментальная среда остается неоднозначной. Инфляция в США сохраняется на высоком уровне, а регуляторная повестка при демократах может оказаться менее дружелюбной к криптовалютной отрасли. При этом отток средств из спотовых биржевых инвестиционных фондов прекратился: после вывода 1,157 миллиарда долларов в период с 30 октября по 3 ноября фонды получили обратный приток 275,80 миллиона долларов. Важно понимать, что значительная часть этого притока может быть связана с хеджированием опционных рисков маркетмейкерами, а не с реальным институциональным спросом.В четверг, 5 ноября, пара биткоин/доллар США торгуется на уровне 80 500 долларов. Согласно техническому анализу, для продолжения роста необходимо преодолеть сопротивление на уровне 82 048 долларов и трендовую линию от вершины 87 220 долларов. Если цена упадет ниже 78 880 долларов, текущий рост, основанный преимущественно на закрытии коротких позиций, может завершиться, так как реальный спрос со стороны розницы и фондов демонстрирует стагнацию. Возможная просадка цены биткоина до 72 500 долларов выбьет инвесторов с рынка и вернет главную криптовалюту в нисходящий тренд. Но такая вероятность заметно снижается. Участники рынка перестали игнорировать снижение цены нефти и индекса доллара — это традиционные драйверы роста рисковых активов.Ключевым событием второй половины текущей недели станет публикация данных по рынку труда в пятницу, которая может внести ясность в противоречие между политическими ожиданиями и сильными данными по рынку труда.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. В среду, 4 ноября, крипторынок продемонстрировал впечатляющую динамику, закрыв торги в уверенном плюсе. Биткоин подорожал на 3,94% до 80 504 долларов, а эфириум — на 6,59% до 2 424 долларов. Биткоин совершил мощный рывок, преодолев отметку 80 000 долларов и достигнув внутридневного максимума 81 196 долларов, что составляет прирост 7,21% от локального минимума 75 736 долларов.
Отскок стал результатом сочетания макроэкономических сдвигов и технической картины. Первоначальное снижение до 75 736 долларов произошло из-за срабатывания стоп-лоссов, но затем рынок развернулся, сметая продавцов.
Главным макроэкономическим драйвером выступило ослабление доллара и падение доходности облигаций после победы демократов на промежуточных выборах, что исторически поддерживает рисковые активы. Политическая неопределенность ушла, и участники рынка ожидают более предсказуемой фискальной политики. Технически рост был усилен закрытием коротких позиций: каскадное закрытие коротких позиций и маржинальные требования спровоцировали принудительные покупки. За сутки было ликвидировано позиций на 820,93 миллиона долларов, из которых 580,37 миллиона пришлось на короткие.
Несмотря на внушительный отскок, фундаментальная среда остается неоднозначной. Инфляция в США сохраняется на высоком уровне, а регуляторная повестка при демократах может оказаться менее дружелюбной к криптовалютной отрасли. При этом отток средств из спотовых биржевых инвестиционных фондов прекратился: после вывода 1,157 миллиарда долларов в период с 30 октября по 3 ноября фонды получили обратный приток 275,80 миллиона долларов. Важно понимать, что значительная часть этого притока может быть связана с хеджированием опционных рисков маркетмейкерами, а не с реальным институциональным спросом.
В четверг, 5 ноября, пара биткоин/доллар США торгуется на уровне 80 500 долларов. Согласно техническому анализу, для продолжения роста необходимо преодолеть сопротивление на уровне 82 048 долларов и трендовую линию от вершины 87 220 долларов. Если цена упадет ниже 78 880 долларов, текущий рост, основанный преимущественно на закрытии коротких позиций, может завершиться, так как реальный спрос со стороны розницы и фондов демонстрирует стагнацию. Возможная просадка цены биткоина до 72 500 долларов выбьет инвесторов с рынка и вернет главную криптовалюту в нисходящий тренд. Но такая вероятность заметно снижается. Участники рынка перестали игнорировать снижение цены нефти и индекса доллара — это традиционные драйверы роста рисковых активов.
Ключевым событием второй половины текущей недели станет публикация данных по рынку труда в пятницу, которая может внести ясность в противоречие между политическими ожиданиями и сильными данными по рынку труда.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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