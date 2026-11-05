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Пассажиров поезда из Санкт-Петербурга доставят в Псков на автобусах

Пассажиров поезда из Санкт-Петербурга доставят в Псков на автобусах - 05.11.2026, ПРАЙМ

Пассажиров поезда из Санкт-Петербурга доставят в Псков на автобусах

Пассажиров поезда №817 Санкт-Петербург – Псков доставят в Псков на автобусах после ДТП с грузовиком, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:56+0300

2026-11-05T14:56+0300

2026-11-05T14:56+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - ПРАЙМ. Пассажиров поезда №817 Санкт-Петербург – Псков доставят в Псков на автобусах после ДТП с грузовиком, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). По данным ОЖД, ДТП произошло в четверг в 12.40 мск на железнодорожном переезде в районе 259-го километра перегона Торошино – разъезд Черняковицы, когда водитель автомобиля "ГАЗ" выехал на пути перед пассажирским поездом №817 Санкт-Петербург – Псков. По предварительной информации, пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет. "В результате ДТП произошел сход локомотива одной колесной парой. Пассажиры поезда №817 будут доставлены до Пскова автобусами", - говорится в Telegram-канале ОЖД. Для ликвидации последствий происшествия на место направлены два восстановительных поезда.

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бизнес, россия, псков, санкт-петербург