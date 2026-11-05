https://1prime.ru/20261105/putin-874944756.html

Путин передал активы JTI во временное управление

Путин передал активы JTI во временное управление - 05.11.2026, ПРАЙМ

Путин передал активы JTI во временное управление

Президент РФ Владимир Путин передал российские активы табачной группы Japan Tobacco Inc (JTI) во временное управление компании "Промышленные активы",... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:37+0300

2026-11-05T14:37+0300

2026-11-05T15:13+0300

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бизнес

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин передал российские активы табачной группы Japan Tobacco Inc (JTI) во временное управление компании "Промышленные активы", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Дополнить пункт 99 следующим содержанием: 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Петро", принадлежащих ДжейТиай Инвестментс Сард (JTI Investments Sarl) акционерному обществу "Промышленные активы", - говорится в документе.Отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.Согласно указу, изменения вносятся в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг и долей в уставных капиталах, в отношении которых вводится временное управление.В частности, под контроль "Промышленных активов" переходят доли в следующих обществах с ограниченной ответственностью: "Донской табак", "Переславль-табак", "JTI Елец", "Крес Нева".Japan Tobacco Inc (JTI) - крупная международная табачная компания, чьи акции торгуются на бирже (крупнейший акционер - министерство финансов Японии, владеющее третью акций).

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россия, бизнес, владимир путин, jti