https://1prime.ru/20261105/putin-874948965.html
Путин собрал членов правительства на совещание
Путин собрал членов правительства на совещание - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин собрал членов правительства на совещание
Президент России Владимир Путин в четверг собрал членов правительства на совещание, в ходе которого планируется обсудить работу с обращениями граждан, включая... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:05+0300
2026-11-05T16:05+0300
2026-11-05T16:05+0300
технологии
общество
владимир путин
герман греф
дмитрий песков
онф
минпросвещения
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874948965.jpg?1793883906
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг собрал членов правительства на совещание, в ходе которого планируется обсудить работу с обращениями граждан, включая задействование искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения обратной связи.
В рамках совещания с докладами выступят руководитель Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и глава Сбера Герман Греф. Глава ОНФ доложит о работе с обращениями граждан, которые поступили во время прошлогодней прямой линии с президентом, а Греф - о совершенствовании ИИ-помощника Сбера для сбора обращений россиян.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что ИИ помогает более тщательно разбирать обращения россиян и делать так, чтобы большее количество граждан могли обращаться к Путину.
По словам Пескова, в рамках совещания с членами кабмина президент также заслушает доклад главы Минпросвещения Сергея Кравцова о ситуации с профобразованием в России.
Кроме того, Путин в формате видеоконференции примет участие в открытии новых учебных заведений в ряде регионов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , владимир путин, герман греф, дмитрий песков, онф, минпросвещения
Технологии, Общество , Владимир Путин, Герман Греф, Дмитрий Песков, ОНФ, Минпросвещения
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг собрал членов правительства на совещание, в ходе которого планируется обсудить работу с обращениями граждан, включая задействование искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения обратной связи.
В рамках совещания с докладами выступят руководитель Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и глава Сбера Герман Греф. Глава ОНФ доложит о работе с обращениями граждан, которые поступили во время прошлогодней прямой линии с президентом, а Греф - о совершенствовании ИИ-помощника Сбера для сбора обращений россиян.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что ИИ помогает более тщательно разбирать обращения россиян и делать так, чтобы большее количество граждан могли обращаться к Путину.
По словам Пескова, в рамках совещания с членами кабмина президент также заслушает доклад главы Минпросвещения Сергея Кравцова о ситуации с профобразованием в России.
Кроме того, Путин в формате видеоконференции примет участие в открытии новых учебных заведений в ряде регионов.