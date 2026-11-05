https://1prime.ru/20261105/putin-874948965.html

Путин собрал членов правительства на совещание

Путин собрал членов правительства на совещание - 05.11.2026, ПРАЙМ

Путин собрал членов правительства на совещание

Президент России Владимир Путин в четверг собрал членов правительства на совещание, в ходе которого планируется обсудить работу с обращениями граждан, включая... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:05+0300

2026-11-05T16:05+0300

2026-11-05T16:05+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг собрал членов правительства на совещание, в ходе которого планируется обсудить работу с обращениями граждан, включая задействование искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения обратной связи. В рамках совещания с докладами выступят руководитель Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и глава Сбера Герман Греф. Глава ОНФ доложит о работе с обращениями граждан, которые поступили во время прошлогодней прямой линии с президентом, а Греф - о совершенствовании ИИ-помощника Сбера для сбора обращений россиян. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что ИИ помогает более тщательно разбирать обращения россиян и делать так, чтобы большее количество граждан могли обращаться к Путину. По словам Пескова, в рамках совещания с членами кабмина президент также заслушает доклад главы Минпросвещения Сергея Кравцова о ситуации с профобразованием в России. Кроме того, Путин в формате видеоконференции примет участие в открытии новых учебных заведений в ряде регионов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , владимир путин, герман греф, дмитрий песков, онф, минпросвещения