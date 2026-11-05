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Путин назвал "Сибур" высокотехнологичной компанией, которая активно развивается - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Путин назвал "Сибур" высокотехнологичной компанией, которая активно развивается
Путин назвал "Сибур" высокотехнологичной компанией, которая активно развивается - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин назвал "Сибур" высокотехнологичной компанией, которая активно развивается
Президент РФ Владимир Путин назвал "Сибур" высокотехнологичной компанией, которая активно развивается. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:44+0300
2026-11-05T16:44+0300
бизнес
россия
нижний новгород
владимир путин
сибур
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874951079.jpg?1793886265
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал "Сибур" высокотехнологичной компанией, которая активно развивается. Путин проводит в четверг открытие новых и реконструированных учебных заведений в режиме видеоконференции. В ходе мероприятия, в том числе, состоялось открытие после реконструкции Федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде. В открытии также принял участие представитель компании "Сибур", которая сотрудничает с технопарком и готовит в нем кадры для работы на своем предприятии. "Сибур" у нас компания высокотехнологичная, активно развивается", - сказал Путин, обращаясь к представителю компании. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
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бизнес, россия, нижний новгород, владимир путин, сибур
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Владимир Путин, Сибур
16:44 05.11.2026
 

Путин назвал "Сибур" высокотехнологичной компанией, которая активно развивается

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал "Сибур" высокотехнологичной компанией, которая активно развивается.
Путин проводит в четверг открытие новых и реконструированных учебных заведений в режиме видеоконференции.
В ходе мероприятия, в том числе, состоялось открытие после реконструкции Федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде. В открытии также принял участие представитель компании "Сибур", которая сотрудничает с технопарком и готовит в нем кадры для работы на своем предприятии.
"Сибур" у нас компания высокотехнологичная, активно развивается", - сказал Путин, обращаясь к представителю компании.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
 
БизнесРОССИЯНИЖНИЙ НОВГОРОДВладимир ПутинСибур
 
 
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