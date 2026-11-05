https://1prime.ru/20261105/putin-874951079.html

Путин назвал "Сибур" высокотехнологичной компанией, которая активно развивается

Путин назвал "Сибур" высокотехнологичной компанией, которая активно развивается - 05.11.2026, ПРАЙМ

Путин назвал "Сибур" высокотехнологичной компанией, которая активно развивается

Президент РФ Владимир Путин назвал "Сибур" высокотехнологичной компанией, которая активно развивается. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:44+0300

2026-11-05T16:44+0300

2026-11-05T16:44+0300

бизнес

россия

нижний новгород

владимир путин

сибур

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал "Сибур" высокотехнологичной компанией, которая активно развивается. Путин проводит в четверг открытие новых и реконструированных учебных заведений в режиме видеоконференции. В ходе мероприятия, в том числе, состоялось открытие после реконструкции Федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде. В открытии также принял участие представитель компании "Сибур", которая сотрудничает с технопарком и готовит в нем кадры для работы на своем предприятии. "Сибур" у нас компания высокотехнологичная, активно развивается", - сказал Путин, обращаясь к представителю компании. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

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бизнес, россия, нижний новгород, владимир путин, сибур