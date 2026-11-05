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Путин пообещал популяризировать горные специальности в России
Путин пообещал популяризировать горные специальности в России - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин пообещал популяризировать горные специальности в России
Президент России Владимир Путин пообещал популяризировать горные специальности в России. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:56+0300
2026-11-05T16:56+0300
2026-11-05T16:56+0300
бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал популяризировать горные специальности в России.
Глава государства назвал вопрос подготовки кадров для горных специальностей очень серьезным.
"Целый набор, который только прочитав, становится понятным, насколько для наших ребят должна быть создана специальная программа. Я прошу администрацию президента, мы уже говорили с коллегами на этот счет, подумать на тему создания такой программы. И прошу тоже правительство Российской Федерации подключиться к этой совместной работе", - сказал Путин на совещании с членами правительства в четверг.
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бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал популяризировать горные специальности в России.
Глава государства назвал вопрос подготовки кадров для горных специальностей очень серьезным.
"Целый набор, который только прочитав, становится понятным, насколько для наших ребят должна быть создана специальная программа. Я прошу администрацию президента, мы уже говорили с коллегами на этот счет, подумать на тему создания такой программы. И прошу тоже правительство Российской Федерации подключиться к этой совместной работе", - сказал Путин на совещании с членами правительства в четверг.