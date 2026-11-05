https://1prime.ru/20261105/putin-874951647.html

Путин пообещал популяризировать горные специальности в России

Путин пообещал популяризировать горные специальности в России - 05.11.2026, ПРАЙМ

Путин пообещал популяризировать горные специальности в России

Президент России Владимир Путин пообещал популяризировать горные специальности в России. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:56+0300

2026-11-05T16:56+0300

2026-11-05T16:56+0300

бизнес

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал популяризировать горные специальности в России. Глава государства назвал вопрос подготовки кадров для горных специальностей очень серьезным. "Целый набор, который только прочитав, становится понятным, насколько для наших ребят должна быть создана специальная программа. Я прошу администрацию президента, мы уже говорили с коллегами на этот счет, подумать на тему создания такой программы. И прошу тоже правительство Российской Федерации подключиться к этой совместной работе", - сказал Путин на совещании с членами правительства в четверг.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин