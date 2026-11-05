https://1prime.ru/20261105/putin-874961375.html

Путин прибыл в Кремлевский дворец для участия в мероприятиях к 25-летию Росфинмониторинга

Путин прибыл в Кремлевский дворец для участия в мероприятиях к 25-летию Росфинмониторинга - 05.11.2026, ПРАЙМ

Путин прибыл в Кремлевский дворец для участия в мероприятиях к 25-летию Росфинмониторинга

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Государственный Кремлевский дворец для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию Росфинмониторинга. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T20:34+0300

2026-11-05T20:34+0300

2026-11-05T20:34+0300

россия

общество

владимир путин

росфинмониторинг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874961375.jpg?1793900092

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Государственный Кремлевский дворец для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию Росфинмониторинга. Планируется, что глава государства выступит перед собравшимися, а затем проведет церемонию вручения государственных наград сотрудникам ведомства.

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россия, общество , владимир путин, росфинмониторинг