https://1prime.ru/20261105/putin-874961375.html
Путин прибыл в Кремлевский дворец для участия в мероприятиях к 25-летию Росфинмониторинга
Путин прибыл в Кремлевский дворец для участия в мероприятиях к 25-летию Росфинмониторинга - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин прибыл в Кремлевский дворец для участия в мероприятиях к 25-летию Росфинмониторинга
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Государственный Кремлевский дворец для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию Росфинмониторинга. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:34+0300
2026-11-05T20:34+0300
2026-11-05T20:34+0300
россия
общество
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Государственный Кремлевский дворец для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию Росфинмониторинга.
Планируется, что глава государства выступит перед собравшимися, а затем проведет церемонию вручения государственных наград сотрудникам ведомства.
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россия, общество , владимир путин, росфинмониторинг
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Росфинмониторинг