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Российская финансовая разведка превосходит мировые стандарты, заявил Путин
Российская финансовая разведка превосходит мировые стандарты, заявил Путин - 05.11.2026, ПРАЙМ
Российская финансовая разведка превосходит мировые стандарты, заявил Путин
Российская финансовая разведка работает на уровне лучших мировых стандартов, в чем-то даже превосходит их, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:49+0300
2026-11-05T20:49+0300
2026-11-05T20:49+0300
россия
финансы
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российская финансовая разведка работает на уровне лучших мировых стандартов, в чем-то даже превосходит их, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием ведомства. "Российская финансовая разведка способна работать на уровне лучших мировых стандартов, а в чем-то и получше, в чем-то превосходить", - сказал Путин."За четверть века сотрудники ведомства выстроили современную, отлаженную и эффективную систему по противодействию легализации преступных доходов, которая достойно прошла проверку и временем, и самыми сложными вызовами", - добавил он.Президент отметил, что буквально с нуля ведомством были созданы необходимые информационные базы, методики и цифровые инструменты, сформирована методология взаимодействия с банками и правоохранительными органами, налажены широкие партнерские связи с коллегами из других стран.
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россия, финансы, владимир путин, росфинмониторинг
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Росфинмониторинг
Российская финансовая разведка превосходит мировые стандарты, заявил Путин
Путин: российская финансовая разведка работает на уровне лучших мировых стандартов
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российская финансовая разведка работает на уровне лучших мировых стандартов, в чем-то даже превосходит их, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием ведомства.
"Российская финансовая разведка способна работать на уровне лучших мировых стандартов, а в чем-то и получше, в чем-то превосходить", - сказал Путин.
"За четверть века сотрудники ведомства выстроили современную, отлаженную и эффективную систему по противодействию легализации преступных доходов, которая достойно прошла проверку и временем, и самыми сложными вызовами", - добавил он.
Президент отметил, что буквально с нуля ведомством были созданы необходимые информационные базы, методики и цифровые инструменты, сформирована методология взаимодействия с банками и правоохранительными органами, налажены широкие партнерские связи с коллегами из других стран.