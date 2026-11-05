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Путин вручил госнаграды сотрудникам Росфинмониторинга - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Путин вручил госнаграды сотрудникам Росфинмониторинга
Путин вручил госнаграды сотрудникам Росфинмониторинга - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин вручил госнаграды сотрудникам Росфинмониторинга
Президент России Владимир Путин в четверг вручил государственные награды особо отличившимся сотрудникам Федеральной службы по финансовому мониторингу, передает... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:50+0300
2026-11-05T20:50+0300
россия
финансы
лнр
херсонская область
росфинмониторинг
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг вручил государственные награды особо отличившимся сотрудникам Федеральной службы по финансовому мониторингу, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в Государственном Кремлевском дворце. Ордена почета были удостоены начальник управления по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев и руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получила замруководителя Межрегионального управления службы по Приволжскому федеральному округу Наталья Каракулина. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени была удостоена советник отдела государственной службы и кадров Управления кадров и противодействия коррупции Валентина Блинова. Медаль "За храбрость" II степени получил руководитель Межрегионального управления службы по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
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россия, финансы, лнр, херсонская область, росфинмониторинг
РОССИЯ, Финансы, ЛНР, Херсонская область, Росфинмониторинг
20:50 05.11.2026
 

Путин вручил госнаграды сотрудникам Росфинмониторинга

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг вручил государственные награды особо отличившимся сотрудникам Федеральной службы по финансовому мониторингу, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения проходит в Государственном Кремлевском дворце.
Ордена почета были удостоены начальник управления по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев и руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получила замруководителя Межрегионального управления службы по Приволжскому федеральному округу Наталья Каракулина.
Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени была удостоена советник отдела государственной службы и кадров Управления кадров и противодействия коррупции Валентина Блинова.
Медаль "За храбрость" II степени получил руководитель Межрегионального управления службы по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
 
РОССИЯФинансыЛНРХерсонская областьРосфинмониторинг
 
 
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