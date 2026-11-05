https://1prime.ru/20261105/putin-874961973.html

Путин вручил госнаграды сотрудникам Росфинмониторинга

Путин вручил госнаграды сотрудникам Росфинмониторинга - 05.11.2026, ПРАЙМ

Путин вручил госнаграды сотрудникам Росфинмониторинга

Президент России Владимир Путин в четверг вручил государственные награды особо отличившимся сотрудникам Федеральной службы по финансовому мониторингу, передает... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T20:50+0300

2026-11-05T20:50+0300

2026-11-05T20:50+0300

россия

финансы

лнр

херсонская область

росфинмониторинг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874961973.jpg?1793901001

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг вручил государственные награды особо отличившимся сотрудникам Федеральной службы по финансовому мониторингу, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в Государственном Кремлевском дворце. Ордена почета были удостоены начальник управления по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев и руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получила замруководителя Межрегионального управления службы по Приволжскому федеральному округу Наталья Каракулина. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени была удостоена советник отдела государственной службы и кадров Управления кадров и противодействия коррупции Валентина Блинова. Медаль "За храбрость" II степени получил руководитель Межрегионального управления службы по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

лнр

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, лнр, херсонская область, росфинмониторинг