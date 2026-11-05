https://1prime.ru/20261105/putin-874962059.html
Путин рассказал о национальной концепции финансовой безопасности
Путин рассказал о национальной концепции финансовой безопасности - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о национальной концепции финансовой безопасности
Президент России Владимир Путин назвал безусловным приоритетом завершение создания национальной концепции финансовой безопасности РФ. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:51+0300
2026-11-05T20:51+0300
2026-11-05T20:51+0300
россия
финансы
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал безусловным приоритетом завершение создания национальной концепции финансовой безопасности РФ. Глава государства прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы. "Среди безусловных приоритетов - завершение создания национальной концепции финансовой безопасности. Ее реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной, так называемой, "антиотмывочной системы", - сказал Путин.
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россия, финансы, владимир путин, росфинмониторинг
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Росфинмониторинг
Путин рассказал о национальной концепции финансовой безопасности
Путин назвал приоритетом создание национальной концепции финансовой безопасности России
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал безусловным приоритетом завершение создания национальной концепции финансовой безопасности РФ.
Глава государства прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы.
"Среди безусловных приоритетов - завершение создания национальной концепции финансовой безопасности. Ее реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной, так называемой, "антиотмывочной системы", - сказал Путин.