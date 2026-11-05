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Путин рассказал о национальной концепции финансовой безопасности

Путин рассказал о национальной концепции финансовой безопасности - 05.11.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о национальной концепции финансовой безопасности

Президент России Владимир Путин назвал безусловным приоритетом завершение создания национальной концепции финансовой безопасности РФ. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T20:51+0300

2026-11-05T20:51+0300

2026-11-05T20:51+0300

россия

финансы

владимир путин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал безусловным приоритетом завершение создания национальной концепции финансовой безопасности РФ. Глава государства прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы. "Среди безусловных приоритетов - завершение создания национальной концепции финансовой безопасности. Ее реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной, так называемой, "антиотмывочной системы", - сказал Путин.

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россия, финансы, владимир путин, росфинмониторинг