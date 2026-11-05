https://1prime.ru/20261105/putin-874962134.html
Путин призвал ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке
Путин призвал ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин призвал ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке
Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников - упрощать... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:51+0300
2026-11-05T20:51+0300
2026-11-05T20:52+0300
россия
владимир путин
росфинмониторинг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874962134.jpg?1793901120
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников - упрощать процедуру финансового мониторинга. Путин в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы. "Необходимо упрощать процедуры в то же время для добросовестных участников рынка. И одновременно ужесточать контроль за подозрительными операциями", - сказал Путин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, росфинмониторинг
РОССИЯ, Владимир Путин, Росфинмониторинг
Путин призвал ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке
Путин: необходимо ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников - упрощать процедуру финансового мониторинга.
Путин в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы.
"Необходимо упрощать процедуры в то же время для добросовестных участников рынка. И одновременно ужесточать контроль за подозрительными операциями", - сказал Путин.