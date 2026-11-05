https://1prime.ru/20261105/putin-874962134.html

Путин призвал ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке

Путин призвал ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке - 05.11.2026, ПРАЙМ

Путин призвал ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке

Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников - упрощать... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T20:51+0300

2026-11-05T20:51+0300

2026-11-05T20:52+0300

россия

владимир путин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников - упрощать процедуру финансового мониторинга. Путин в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы. "Необходимо упрощать процедуры в то же время для добросовестных участников рынка. И одновременно ужесточать контроль за подозрительными операциями", - сказал Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, росфинмониторинг