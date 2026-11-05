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Путин призвал оградить россиян от угроз в сфере финансов
Путин призвал оградить россиян от угроз в сфере финансов - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин призвал оградить россиян от угроз в сфере финансов
Молодежь и людей старшего поколения в России необходимо оградить от угроз в сфере финансовой безопасности, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T21:00+0300
2026-11-05T21:00+0300
2026-11-05T21:00+0300
россия
общество
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Молодежь и людей старшего поколения в России необходимо оградить от угроз в сфере финансовой безопасности, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Российский лидер в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы. "Задача - защитить людей, оградить молодых людей, оградить молодежь, да и старшее поколение от угроз, купированием которых вы занимаетесь", - сказал Путин. Глава государства поручил заниматься вопросами просвещения, включая международные олимпиады по финансовой безопасности для повышения финансовой грамотности, используя доступные и понятные методики.
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россия, общество , владимир путин, росфинмониторинг
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Росфинмониторинг
Путин призвал оградить россиян от угроз в сфере финансов
Путин: молодежь и старшее поколение в России необходимо оградить от угроз в сфере финансов
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Молодежь и людей старшего поколения в России необходимо оградить от угроз в сфере финансовой безопасности, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы.
"Задача - защитить людей, оградить молодых людей, оградить молодежь, да и старшее поколение от угроз, купированием которых вы занимаетесь", - сказал Путин.
Глава государства поручил заниматься вопросами просвещения, включая международные олимпиады по финансовой безопасности для повышения финансовой грамотности, используя доступные и понятные методики.