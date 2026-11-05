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Путин призвал оградить россиян от угроз в сфере финансов

Путин призвал оградить россиян от угроз в сфере финансов - 05.11.2026, ПРАЙМ

Путин призвал оградить россиян от угроз в сфере финансов

Молодежь и людей старшего поколения в России необходимо оградить от угроз в сфере финансовой безопасности, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T21:00+0300

2026-11-05T21:00+0300

2026-11-05T21:00+0300

россия

общество

владимир путин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Молодежь и людей старшего поколения в России необходимо оградить от угроз в сфере финансовой безопасности, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Российский лидер в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы. "Задача - защитить людей, оградить молодых людей, оградить молодежь, да и старшее поколение от угроз, купированием которых вы занимаетесь", - сказал Путин. Глава государства поручил заниматься вопросами просвещения, включая международные олимпиады по финансовой безопасности для повышения финансовой грамотности, используя доступные и понятные методики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , владимир путин, росфинмониторинг