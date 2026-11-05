https://1prime.ru/20261105/putin-874962732.html

Путин назвал важный фактор глобальной конкурентоспособности России

Путин назвал важный фактор глобальной конкурентоспособности России - 05.11.2026, ПРАЙМ

Путин назвал важный фактор глобальной конкурентоспособности России

Прозрачность и защищенность финансовой системы являются важнейшими факторами глобальной конкурентоспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T21:01+0300

2026-11-05T21:01+0300

2026-11-05T21:03+0300

технологии

россия

владимир путин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Прозрачность и защищенность финансовой системы являются важнейшими факторами глобальной конкурентоспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы. "Добавлю, что прозрачность, надежность финансовой системы и ее защищенность – это важнейший фактор глобальной конкурентоспособности страны, российских компаний и бизнеса, привлекательности национальной юрисдикции", - сказал Путин. Он добавил, что благодаря многолетней, последовательной и системной работе Росфинмониторинг накопил мощный кадровый и аналитический потенциал, выстроил прочную техническую базу. "Это позволяет проявлять и пресекать каналы финансирования террористов, экстремистов и криминальной группировки, ликвидировать теневые незаконные финансовые площадки, предотвращать хищение денежных средств, в том числе бюджетных", - сказал Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, владимир путин, росфинмониторинг