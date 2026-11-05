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Путин назвал важный фактор глобальной конкурентоспособности России
Путин назвал важный фактор глобальной конкурентоспособности России - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин назвал важный фактор глобальной конкурентоспособности России
Прозрачность и защищенность финансовой системы являются важнейшими факторами глобальной конкурентоспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T21:01+0300
2026-11-05T21:01+0300
2026-11-05T21:03+0300
технологии
россия
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Прозрачность и защищенность финансовой системы являются важнейшими факторами глобальной конкурентоспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы. "Добавлю, что прозрачность, надежность финансовой системы и ее защищенность – это важнейший фактор глобальной конкурентоспособности страны, российских компаний и бизнеса, привлекательности национальной юрисдикции", - сказал Путин. Он добавил, что благодаря многолетней, последовательной и системной работе Росфинмониторинг накопил мощный кадровый и аналитический потенциал, выстроил прочную техническую базу. "Это позволяет проявлять и пресекать каналы финансирования террористов, экстремистов и криминальной группировки, ликвидировать теневые незаконные финансовые площадки, предотвращать хищение денежных средств, в том числе бюджетных", - сказал Путин.
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технологии, россия, владимир путин, росфинмониторинг
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Росфинмониторинг
Путин назвал важный фактор глобальной конкурентоспособности России
Путин назвал прозрачность финсистемы важным фактором глобальной конкурентоспособности РФ
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Прозрачность и защищенность финансовой системы являются важнейшими факторами глобальной конкурентоспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы.
"Добавлю, что прозрачность, надежность финансовой системы и ее защищенность – это важнейший фактор глобальной конкурентоспособности страны, российских компаний и бизнеса, привлекательности национальной юрисдикции", - сказал Путин.
Он добавил, что благодаря многолетней, последовательной и системной работе Росфинмониторинг накопил мощный кадровый и аналитический потенциал, выстроил прочную техническую базу.
"Это позволяет проявлять и пресекать каналы финансирования террористов, экстремистов и криминальной группировки, ликвидировать теневые незаконные финансовые площадки, предотвращать хищение денежных средств, в том числе бюджетных", - сказал Путин.